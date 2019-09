3 nuls et deux victoires : le résumé de la 3e journée de N3 des Tourangeaux

Montlouis et Ballan sont en forme.

Après trois journées de championnat, on commence à déterminer un peu plus les forces en présence… Ce samedi, les 5 clubs tourangeaux jouaient séparément dans cette poule régionale où les derbys seront nombreux tout au long de la saison. Et ce qu’on voit, c’est que le niveau est plutôt homogène. La preuve au classement avec la moitié des équipes à 4 et 5 points, dans l’attente des derniers matchs à disputer ce dimanche.

En tête pour l’instant, un duo d’Indre-et-Loire : le FCOT de Ballan-Miré et Avoine. Les deux équipes ont connu des fortunes diverses… Après deux matchs nuls consécutifs, les Sang et Or des bords du Cher ont glané leur premier succès de la saison face à Montargis, en assurant l’essentiel : 1-0.

En revanche pour Avoine, après une victoire en fanfare pour la première journée, enchaîne son 2e match nul. Cette fois 1-1 à Saran.

Même score pour le Tours FC à Bourges, avec des regrets en prime. Le club de la Vallée du Cher a marqué dès l’entame de la rencontre avant d’être réduit à 10, de manquer une occasion en fin de match puis d’encaisser un pénalty au cœur de 6 minutes de temps additionnel. Rappelons que les Ciel et Noir comptent toujours un match en retard après le report de leur rencontre à l’US Orléans lors de l’entame de la saison.

Dernier match nul de cette journée : celui de St-Cyr contre Vierzon, 2-2. L’Etoile Bleue se retrouvant également réduite à 10.

Enfin Montlouis a plutôt réussi son coup, allant s’imposer à l’extérieur et avec 3 buts marqués sur la pelouse (synthétique) de la réserve de Châteauroux. Un succès 3-1, le premier de la saison pour les Montlouisiens après un nul et une défaite. Leur bilan est ainsi identique à St-Cyr.

Prochains matchs dans une semaine…