[Faut y aller !] Un forum pour trouver un service civique à Tours

Il est organisé vendredi 6 septembre.

Le service civique vous connaissez sans doute : il s'agit d'une mission pour des jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour des personnes en situation de handicap) au sein d'associations ou d'institutions publiques, et rémunérée 580€ nets par mois. On peut en faire au CHU de Tour,s dans un club sportive, une structure caritative, dans le domaine de l'environnement... Mais comment savoir qui en recherche ? Réponse : en allant au Forum Service Civique de Tours programmé chaque année à la rentrée. Pour l'édition 2019 c'est ce vendredi 6 septembre.

La journée est organisée par la Ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire et le Bureau Information Jeunesse d’Indre-et-Loire en partenariat avec la Mission Locale de Touraine et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ainsi que par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du 37.

L'Hôtel de Ville tourangeau sera le lieu d'accueil de cette 5e édition prévue pour durer de 17h à 22h (l'entrée se fera Place Jean Jaurès).

70 structures y auront leur stand avec pas moins de 400 missions proposées. Minimum 300 jeunes sont attendus sur place. Toutes et tous pourront dialoguer avec d'autres jeunes ayant déjà réalisé un service civique dans le passé, donc en capacité de raconter leur expérience.

Le forum est ouvert à toutes les structures(associations,organismes publics, collectivités locales...),ayant un agrément de ServiceCivique ou une mise à disposition(intermédiation) de volontaires,et qui souhaitent accueillir des volontaires pour la rentrée 2019