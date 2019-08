[Article collaboratif] Qui recrute pour la rentrée 2019 en Touraine ?

Opérateur télécom, restauration, garde d'enfants...

Info-Tours.fr se mobilise une nouvelle fois pour l'emploi. Notre média est un fort vecteur de partage d'information. On en profite pour vous aider à trouver du travail... ou à recruter les nouveaux talents de vos entreprises. Sur cette page, vous trouverez les offres arrivées jusqu'à nous ou les événements en lien avec l'emploi en Indre-et-Loire. Initiée en avril puis en mai, cette démarche a rencontré un franc succès : nous la renouvelons donc pour la rentrée.

Vous recrutez pour un commerce, une usine, un restaurant, une exploitation agricole ? Faites-le savoir ! Envoyez-nous simplement votre offre résumée en un ou deux paragraphes avec un contact de candidature par mail à contact@info-tours.fr ou par message privé sur les réseaux sociaux, puis nous actualiserons cet article. Il sera par ailleurs en permanence mis en avant sur notre page d'accueil.

Attention : nous publions seulement les offres en provenance directe des entreprises (pas de relais via cabinet de recrutement, d'agence d'intérim...), ou les événements de recrutements ouverts au grand public. Nous nous réservons la possibilité de refuser toute proposition qui ne correspond pas à nos critères. Par ailleurs, si vous postulez plusieurs jours après la première mise en ligne, il est possible qu'une offre ait déjà trouvé preneur.

Restaurants à Chambray...

2 restaurants recrutent à Ma Petite Madelaine : La Crêpe au Carré et Marcello. Ils ont besoin de monde pour le service, CDI de 39h pour commencer en novembre/décembre. Formation assurée avant ouverture.



Infos le 10 septembre au Pôle Emploi de Joué-lès-Tours à 9h.



Contact : Jean Pierre Duhal, jpduhal0303@gmail.com.

LaserMaxx à Tours Nord :

Recherche Equipier(e) polyvalent(e) complexe de loisir. CDI de 10 ou 15h semaine en contrat étudiant. Horaires souples, possibilité de travailler le week-end et en soirée pour gérer l'accueil, la vente, le service des clients, le ménage. Recherche capacité de servir une collation, d'effectuer une réservation en direct ou par téléphone, de faire un encaissement.



Profil : Goût prononcé pour l'univers du loisir, de la restauration. Au moins une expérience en restauration ou en vente.



Candidatures à: recrutementtours37@gmail.com avec lettre de motivation et CV avec photo.

Orange recrute dans l'agglo :

L'opérateur cherche du monde en conseil clientèle pour ses boutiques de Tours, Chambray et Saint-Pierre-des-Corps. 1 poste en CDI à Chambray, les autres en CDD. Il est possible de candidater sur Orange Jobs.

Waffle Factory embauche à l'Heure Tranquille :

L'enseigne recherche une personne à temps plein en CDI. Principales missions :

- Ouvrir ou fermer le point de vente selon planning,

- Confectionner et cuire les gaufres salées et sucrées,

- Assurer les services tout au long de la journée,

- Accueillir nos clients,

- Gérer l’encaissement,

- Ranger et nettoyer le point de vente.

Pour postuler c'est ici.

KFC cherche de nouvelles têtes :

Le chaîne de restauration rapide et Pôle Emploi organisent une journée dédiée au recrutement jeudi 5 septembre à 9h à l'agence de Tours Nord au 106 rue Ronsard, Au programme : préparation, présentation des postes, entretiens de sélection. Les personnes inscrites à Pôle Emploi peuvent marquer leur participation depuis leur espace personnel, rubrique "Mes services à la carte" / Thème: recherche d'emploi / "Réussir mon intégration en entreprise" / "Tours le 5 septembre à 9h00".

Boulangerie à Tours Nord :

Ce mardi 27 août une boulangerie qui ouvre à Tours Nord organise également une journée de recrutement au Pôle Emploi de Tours Ronsard pour assurer la vente de ses produits.

Fibre optique :

Le Pôle Emploi de Saint-Pierre-des-Corps organise lui un événement de recrutement pour devenir technicienne ou technicien spécialisé(e) en fibre optique. C'est ce jeudi 29 août dès 9h à l'agence de l'Avenue Pompidou. Plusieurs entreprises y participeront.

Travail auprès des enfants :

Vous avez déjà entendu parler du métier d'assistant(e) maternel(le) et vous souhaitez en savoir plus ? Le service Agréments du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire - qui valide toute nouvelle entrée dans ce métier auprès des jeunes enfants - organise une réunion d'information ouverte à tous le jeudi 12 septembre prochain à 14h au Centre de Vie Sociale, 1 place André Malraux à Saint-Cyr-Sur-Loire. Pas d'inscription nécessaire en amont.

Job dating :

Le Bureau Information Jeunesse 37 organise un job dating jeudi 12 septembre de 13h30 à 17h30 au 57 avenue Grammont à Tours



Le thème : animation, périscolaire et surveillance en milieu scolaire et de loisirs. L’objectif est de "proposer aux jeunes des offres de jobs toute l’année (matin, soir, pauses méridiennes), les mercredis, les petites vacances…"

Cyrès embauche :

Basée à Tours Nord, l'entreprise recherche un technicien débutant ou junior (avec pas ou peu d’expérience). "Nous privilégions d’ailleurs la motivation aux connaissances ou les diplômes" nous indique un de ses responsables. Le poste est à pourvoir dans le datacenter situé près de l’arrêt de bus Milletière. Le travail est "très diversifié" : support technique, infra, exploitation. C’est un CDI à temps plein (39h) "au sein d’une petite équipe de techniciens et d’administrateurs système et réseau". Infos en plus ici.

Recrutement en garde d'enfants :

Les Enfants d'Abord propose 20 postes de nounous à Tours auprès d'enfants de 0 à 16 ans. Expérience dans ce domaine et permis de conduire demandés.

Candidature à tours@enfants-dabord.fr,et à l’agence (24 avenue de la Tranchée) ou au 02.47.55.97.74.