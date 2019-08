Un bal à Velpeau, du vin, des rillettes et de l’eau : ce qu’il ne faut pas rater ce week-end en Touraine

C’est aussi la grande soirée Ringuette annuelle.

Il y a la Braderie de Tours ce dimanche 1er septembre… mais pas que ! On a aussi plein de bons événements à vous conseiller. Comme chaque vendredi sur Info Tours, voici notre sélection pour profiter comme il se doit de la fin de semaine.

Bal Bitume :

On commence Place Velpeau à l’est de Tours avec une nouvelle édition du Bal Bitume, bal urbain cosmopolite dont on apprécie grandement le concept. Objectif : offrir un instant de vacances aux familles qui ne sont pas forcément parties cet été. Début des manifestations ce vendredi à 14h et jusqu’à minuit. Les détails par ici. https://www.facebook.com/events/2474421756177987/

Encore de la musique :

Un très bon groupe à voir en concert gratuit à la Gloriette ce dimanche 1er septembre : Sapiens Sapiens.C’est à partir de 15h au Potager du grand parc des Deux-Lions.

Un samedi festif et aquatique :

C’est la Fête des Berges à Larçay. Animations, spectacle, musique, restauration au programme. Dès 15h, une exposition sera proposée par « Les Amis du Cher canalisé ». À partir de 17h, les visiteurs pourront profiter de balades en futreau sur le Cher. À 18h30, la Cie « À fleurs d’air » présentera son spectacle de danse aérienne. Une immense structure sera posée au sol, des toiles seront tendues à l’intérieur, où deux entités évolueront, se mouvant dans l’apesanteur de cet univers. A 19h : repas champêtre autour du chaudron, et moment musical avec « Samba Do Zé », à 21h : retraite aux flambeaux, à 22h : feu d’artifice et bal populaire. C'est gratuit.

La soirée la plus ridicule de l’année samedi :

La guinguette de Tours accueille une fois de plus sa célèbre soirée Ringuette, où il vaut mieux être mal habillé pour être in. Les titres de Miss et de Mister Ringuette seront remis avec aussi karaoké, concours de craché de bigorneaux, courses d’escargots, chansons has been… Ça commence à 18h !

La guinguette c’est aussi…

Une bourse aux jouets et aux livres au Bar à Mômes ce vendredi de 17h à 20h. Pour l'installation, l'espace est gratuit, il vous suffit de demander Aude le jour-même une fois arrivés sur place. Aude en profitera également pour vous proposer des massages, nous dit-on.

Et pour prendre l’apéro…

Direction le Jardin Botanique avec une nouvelle édition de l’événement 7 Vins 7 Jardins, autrement dit un apéro les fesses dans l’herbe au milieu des plantes. Au menu : vins moelleux du Val de Loire et produits locaux à déguster. Plus d’infos sur ce lien.

Et si vous avez encore faim…

Battle entre les rillettes de Tours et celles du Mans dimanche 1er septembre en fin de journée à l’Oxford Pub près des Halles. On goûte et on vote pour élire les meilleures. Un événement qu’on avait bien aimé l’année dernière, avant d’organiser nous-mêmes un Rallye des Rillettes pour 37 degrés à découvrir en vidéo ci-dessous…