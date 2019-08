StorieTouraine, 29/08/19 – Une grange détruite à Savonnières ; Besoin de bénévoles à la Banque Alimentaire de Touraine ; Un bébé rhino à Beauval…

Et une étude sur le prix des nounous dans la région.

Pour un résumé rapide de l’actualité tourangelle lisez chaque jour la StorieTouraine, mise à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi.

Une grange en flammes…

Ça s’est passé dans la nuit de mercredi à jeudi, au bord du Cher, à Savonnières. Le feu a pris dans une grange et il a détruit ce bâtiment de 400m². Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés Route de Bray.

Par ailleurs, un feu de cultures s'est déclaré dans l'après-midi de jeudi à Azay-sur-Cher. Les pompiers ont engagé 17 secouristes et 5 engins pour faire en sorte de le maîtriser.

Rentrée politique…

On ne sait toujours pas si le maire de Tours Christophe Bouchet recevra le soutien du parti macroniste LREM pour mener sa campagne des élections municipales de 2020. Alors que les politiques s’apprêtent à faire leur rentrée, analyse du climat global dans notre article sur 37 degrés.

L’appel de la Banque Alimentaire de Touraine…

Elle fait partie de la liste des structures qui passent régulièrement ce type de message : la Banque Alimentaire de Touraine a besoin de bénévoles pour poursuivre ses missions de collecte et de distribution de denrées alimentaires dédiées aux plus démunis d’Indre-et-Loire. Basée dans la zone des Grands Mortiers de Saint-Pierre-des-Corps, l’association mobilise une trentaine de personnes par jour et collecte 1 130 tonnes de nourriture ou autres produits par an. Au total l’équivalent de 2,2 millions de repas pour 15 000 personnes.

Il faut donc du monde : chauffeurs, accompagnateurs, préparateurs, agent de saisies, etc… Direction banquealimentairetouraine.com pour poser votre candidature.

Une première à La Riche…

Une Maison de la Solidarité Internationale va ouvrir ses portes. On vous explique de quoi il s’agit dans cet article.

Combien coûte une nounou ?

Une étude de la plateforme Yoopies publiée ce jeudi nous apprend qu’en moyenne une heure de baby sitting à domicile c’est 9€01 en Centre-Val de Loire, contre 9€12 au niveau national. La région est dans le Top 5 des territoires les plus chers, tout de même loin derrière le N°1 qui est l’Île-de-France. C’est dans les Hauts-de-France que les prix sont les moins onéreux.

Quant aux assistantes maternelles, elles coûtent en moyenne 3€31 de l’heure aux parents qui peuvent bénéficier d’aide pour en employer.

A noter enfin que ces deux tarifs sont en hausse par rapport à l’an dernier, respectivement de 2,2% et 0,7%.

Bébé rhino !

La liste des naissances s’allonge encore au Zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher… Le 1er site touristique de la région a accueilli un bébé rhinocéros indien dans la nuit de mardi à mercredi, première naissance de cette espèce en France cette année. A priori ce serait une femelle, qui n’a pas encore de nom mais ça ne saurait tarder. La mère se porte bien et si tout va bien les visiteurs devraient pouvoir la voir au plus tard dans 2 semaines. En attendant l’animal reste dans l’enclos intérieur de la plaine asiatique du parc. Et le saviez-vous : la gestation est longue chez les rhinos indiens : pas moins de 16 mois. Quant à la mère, c’était sa deuxième grossesse.

Exposition...

Dernière journée pour découvrir l'exposition sur les coulisses du GIGN de Joué-lès-Tours. Elle est installée dans le péristyle de l'Hôtel de Ville de Tours. Les clichés sont signés Pascal Montagne, par ailleurs collaborateur d'Info Tours et 37 degrés. Le photographe a pu s'immerger plusieurs semaines au sein de cette unité de la gendarmerie. Un ternissage est organisé à partir de 18h.