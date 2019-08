StorieTouraine, 28/08/19 – Un réacteur nucléaire stoppé à Chinon ; La Croix Rouge recrute en Indre-et-Loire ; Début du championnat pour le CTHB...

Et un festival qui cherche des bénévoles.

Le résumé de l’actualité en Indre-et-Loire c’est au quotidien dans la StorieTouraine, mise à jour si nécessaire. Voici l’essentiel de ce mercredi :

Visite de maintenance à la centrale de Chinon…

Le réacteur N°3 est à l’arrêt pour des contrôles qui vont durer 4 mois. Pendant tout ce temps il ne produira donc pas d’électricité. Le chantier est lourd : il a déjà eu lieu dans les réacteurs N°1 en 2013 et N°2 en 2016. Parmi les rénovations : l’amélioration du système de protection incendie. Le budget total des travaux sur le site d’Avoine s’élève à 47 millions d’euros.

La Croix Rouge a besoin de monde !

L’Unité Locale de l’association lance une campagne orientée vers le secourisme. Une réunion d’information est programmée le 11 septembre à 18h30 dans ses locaux du 25 rue Bretonneau à Tours. Au programme : présentation de la Croix-Rouge et de ses activités Urgence et Secourisme, formation grand public, formation des équipes de secours, postes de secours, renforcement des secours publics, etc. En 2018 en Indre-et-Loire la Croix-Rouge a assuré 126 postes de secours (Tours’NMAN, festival Terres du Son, Yzeures’N’Rock, manifestations sportives et culturelles...),8 opérations d’urgence (plan grand froid, plan canicule, manifestations des Gilets jaunes...), la prise en charge de 1 000 victimes, la formation de 171 personnes aux premiers secours. Inscriptions également possibles en ligne ici.

Le retour des choses sérieuses…

Les handballeuses de Chambray-lès-Tours reprennent du service en championnat ce mercredi avec la 1ère journée de leur nouvelle saison. Un match à domicile contre Besançon à la Fontaine Blanche. Le coup d’envoi sera donné à 20h30. L’année dernière, les Conquérantes ont terminé 6e, loupant de peu une qualification en coupe d’Europe.

Encore une défaite pour les Remparts…

Après 3 revers consécutifs à la Summer Cup ce week-end, les hockeyeurs tourangeaux ont de nouveau perdu ce mardi soir lors d’un match amical à Neuilly-sur-Marne. Le score : 4-2. Ils affronteront de nouveau les Bisons vendredi en amical à Tours.

En selle !

Ce dimanche 1er septembre il n’y a pas que la Braderie de Tours il y a aussi un dimanche de courses à l’hippodrome de Chambray-lès-Tours. Pas moins de 8 départs de chevaux avec possibilité de parier, des animations pour les enfants (maquillage, sculpture sur ballons) et une tombola. Pour se régaler : stand de bonbons et barbes à papa. Ça se passe tout l’après-midi.

Appel à bénévoles…

A partir du 4 octobre c’est la 2e édition du festival Quartier Libre dans le Parc de Ste Radegonde à Tours. L’équipe cherche des bénévoles pour l’événement qui va durer deux jours avec La Fine Equipe, Guts, Rakoon ou encore Lehmanns Brothers. Également DJ sets et arts de la rue. Et restauration en circuit court. Toutes les infos et candidatures pour participer sur cet événement Facebook.