A10-A28, Tours, Saint-Cyr : les principaux travaux de la semaine en Indre-et-Loire

Plusieurs perturbations à prévoir.

Beaucoup de monde de retour au travail cette semaine en Indre-et-Loire... Mais les travaux estivaux ne s'arrêtent pas. Et d'autres reprennent comme sur les autoroutes après une pause pour éviter trop de perturbations pendant les chassés-croisés de l'été. Voici un point sur quelques chantiers importants du moment.

Travaux à la bifurcation A10/A28:

Fermeture de la bretelle en provenance du Mans et en direction de Bordeaux (Tours) dans la nuit du lundi 26 août au mardi 27 août, à partir de 20h. Puis nuit du mardi 27 août, entre 20h et 6h : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (Tours) et en direction du Mans.

Saint-Cyr-sur-Loire :

la rue des Jeunes est fermée à la circulation. Cette mesure a été prise par précaution, en attendant la pose de haubans sur les branches du cèdre situé à l’entrée du square des Jeunes - Jardin Émile Aron. Ce sera fait d'ici début septembre. Le stationnement est interdit au droit du cèdre y compris sur les trottoirs. L’accès des riverains est maintenu.



Du 27 au 29 août, une entreprise va procéder au démontage d’une grue au droit du numéro 31 rue Victor Hugo qui sera interdite à la circulation entre la rue de la Moisanderie et la rue de Verdun. Une déviation sera mise en place dans un sens par la rue de la Moisanderie, la rue Jacques-Louis Blot et l’avenue de la République et dans l’autre sens par la rue de Verdun, la rue Jacques-Louis Blot, la rue du Docteur Tonnellé et la rue Victor Hugo.



Afin de faciliter le passage des camions, le stationnement sera interdit dans la rue - en dehors des parkings - y compris sur les trottoirs. L’accès des riverains sera maintenu.

Tours :

Dès ce lundi 26 août, travaux rue Maurice Bouchor dans le quartier Beaujardin. Travaux de réhabilitation de revêtement de voirie et de cheminement PMR pour une durée prévue d’environ quatre semaines. Donc difficultés de circulation prévues.

La Rue Pimbert est éhalement en travaux près de la cathédrale jusqu'au 20 septembre, entraînant une déviation de la ligne C1 de la Citadine de Fil Bleu.

n raison de travaux rue Général Renault et Boulevard Tonnellé, la ligne 4 de bus de Fil Bleu ne dessert pas les arrêts Maryse Bastié et Général Renault (dans les deux sens), St François (direction Rempart) et Tonnellé (direction Atlantes). Et ce jusqu'au 1er septembre.

Joué-lès-Tours :

L'Avenue Mozart est en travaux du 26 au 30 août. La nouvelle ligne C3 de la Citadine sera déviée par la Rue Renan.