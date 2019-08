Un dimanche sans voitures à Tours centre

Pour laisser place aux vélos ou aux piétons.

"Quand on partait de bon matin , quand on partait sur les chemins , à bicyclette" disait la chanson… Et en trottinette ! Oui, vous savez, ces engins du diable qui font flipper la maire de Paris Anne Hidalgo quand ils sont électriques. Eh bien dimanche 25 août, sortez vos deux roues ! Pas les motos, seulement les moyens de circulation douce C’est la première édition du Dimanche à Vélo à Tours.

Le projet porté par le Collectif Cycliste 37 propose un rendez-vous dominical mensuel sans voiture. De 10h à 18h, la circulation sera fermée aux véhicules motorisés dans le centre de Tours. La carte ci-dessous indique le périmètre :

La zone sera réservée à la marche à pied et aux transports de glisse : trottinette, rollers, gyropodes, solowheel, hoverboard… Ce sera aussi le feu vert pour les traditionnels vélos à deux ou trois roues (les petites roulettes de vos enfants sont acceptées sans soucis) avec ou sans assistance électrique.

Des agents de sécurité seront postés sur 14 points de filtrage autour de la zone pour encadrer la zone de circulation douce et aideront les automobilistes à trouver d’autres chemins. Il sera quand même possible de circuler autour de la zone :

- Au Nord : pont Napoléon, quai Portillon, quai Paul Bert

- À l’Ouest : rue de la Victoire, rue de Clocheville, rue de la Grandière

- Au Sud : boulevard Heurteloup, boulevard Béranger

- À l’Est : rue Lavoisier, rue Jules Simon

Autre question importante : quid des riverains et des transports ?

Les riverains ont bien évidemment le droit de regagner leur chez-eux et le réseau Fil Bleu a indiqué que bus et tram circuleront à l’intérieur de la zone délimitée. Les transports prioritaires pourront également circuler.

C’est l’occasion de profiter de la ville autrement, se reconnecter avec la nature et vivre en pleine conscience. Plus sérieusement, on valide cette mise en lumière des mobilités douces. Ce ne sera pas la dernière. L’expérience se réitéra les dimanches 29 septembre, 27 octobre et 24 novembre, soit les derniers dimanches des 3 mois prochains.

Enfourchez vos bécanes douces et en vélo Simone !