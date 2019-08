Le Tours FC doit toujours aller affronter Orléans en N3 samedi

Sa demande de report a été rejetée.

Le Tours Football Club ne souhaite pas jouer en National 3 tant que tous ses recours ne sont pas épuisés. Relégué en N2 fin mai 2019 après une saison ratée en National, le club a été rétrogradé à l'échelon inférieur par le gendarme financier du foot français, car la DNCG n'a pas validé ses comptes pour une saison en 4e division.

Malgré son appel, le TFC a été confirmé en N3, 5e échelon du foot hexagonal, au même niveau qu'Avoine, Montlouis, Ballan-Miré et St-Cyr-sur-Loire, promu cette saison de Régional 1. Le club a encore tenté de faire invalider cette décision devant le Comité National Olympique et Sportif Français : refusé.

Reste un dernier espoir : le tribunal administratif devant lequel un recours a aussi été formulé. Il aurait pu rendre sa décision cette semaine mais à priori ce sera plutôt dans la semaine du 19 août. Donc après le début officiel du championnat de N3 fixé au samedi 17.

Pour cette première journée Tours doit aller à Orléans affronter la réserve de l'USO. Le club loirétain avait accepté un report de la rencontre dans l'attente de la décision judiciaire. Mais la Ligue du Centre-Val de Loire a dit non. Pas sur le fond mais sur la forme : parce que le TFC n'a pas fait son dossier assez tôt. Et même si le club compte faire appel, pas sûr que ça suffise pour décaler la rencontre.

Ce samedi, les Ciel et Noir devraient donc bien se déplacer dans le Loiret, avec l'hypothèse de débuter une saison dans une division qu'ils pourraient quitter quelques jours plus tard si la justice leur donne raison. A moins que le tribunal administratif suive la tendance qui prévaut depuis plus de deux mois, à savoir cette fameuse rétrogradation en N3. A ce moment-là, le club de Jean-Marc Ettori n'aura plus qu'une solution pour remonter : gagner des matchs en marquant des buts. A la régulière.