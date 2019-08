StorieTouraine 14/08/19 : Un mort dans un accident à Azay-sur-Indre ; des Stylos Rouges du 37 à Chambord ; le TFC va-t-il reporter son premier match ?

Et une nouvelle marche pour nettoyer Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’essentiel de l’actualité tourangelle mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

Un accident sur la D943 à Azay-sur-Indre...

Choc frontal entre une voiture et une moto en fin de matinée ce mardi. Les deux véhicules ont pris feu et le motard est décédé, un homme de 46 ans. La circulation a été fermée sur la D943 qui relie Tours à Loches dans les deux sens pendant l'intervention.

En milieu d'après-midi, un autre accident est survenu à La-Ville-aux-Dames, sur la D140, à hauteur du radar automatique. Il y a deux véhicules impliqués et trois blessés selon les pompiers qui ont engagé 15 secouristes sur les lieux, dans 5 véhicules. La circulation est déviée le temps des opérations.

Petite baisse du chômage…

Les chiffres du 2e trimestre sont tombés : 8,5%, soit 0,6 points de moins qu’au même moment l’année dernière en France et une baisse de 0,2 points par rapport au premier trimestre 2019. L'INSEE n'a pas encore publié le détail pour le Centre-Val de Loire.

Pas de vacances pour les Stylos Rouges…

Professeurs et personnels de l’éducation membres du collectif seront présents à l’entrée principale de Chambord ce jeudi 15 août. Au programme, distribution de tracts et rencontre avec les vacanciers pour protester contre les réformes de la loi Blanquer et alerter sur leurs conditions de travail. La rentrée est elle prévue le lundi 2 septembre.



Le groupe Vincent Imprimeries en difficultés…

Graphiline a rapporté ces informations début juillet 2019. Le groupe implanté à Tours rassemble l’Imprimerie Vincent en procédure de sauvegarde depuis le 2 juillet 2019 et l’Imprim. Roto Vincent placée en redressement judiciaire le 3 juillet dernier.

Le trafic ce week-end…

Circulation difficile prévue entre Tours et Orléans dès vendredi. Évitez de prendre la route entre 14h et 18h.

La journée de dimanche sera également compliqué sur le sens des retours vers Paris en cette fin de week-end prolongé.

Match Orléans-Tours de samedi reporté ?

Rétrogradé en N3 suite à une décision de la DNCG pour son bilan financier, le TFC est en attente d’une réponse du tribunal administratif auprès duquel il a déposé un recours pour rester en N2. La décision devrait tomber en fin de semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine. Selon nos confrères de la NR, le club du Loiret aurait donné son accord pour reporter le match. Une réponse positive de la Ligue-Centre Val de Loire permettrait de valider cette décision.

Foire aux vins Amboise…

Demain jeudi 15 août, début de la traditionnelle Foire aux Vins à Amboise ! Musique et animations sont prévues ainsi que marché gourmand et dégustations. Jusqu'au 18 août, en accès libre de 10h à 19h

Une Clean Walk ce dimanche…

Rendez-vous à 14h ce dimanche 18 août à l’entrée du parc de la Gloriette côté tram pour nettoyer la ville. Les sacs poubelles et les gants de ramassage sont fournis. Plus d’info sur l'événement ici. Il s'agit d'une action organisée chaque dimanche de l'été dans un quartier différent de la vile. La semaine dernière c'était ainsi à Monconseil avec une dizaine de sacs remplis.