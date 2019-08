National 3 : la préparation se termine, place au championnat

Il débute samedi 17 août.

A une semaine du début de la saison de National 3 de football, les clubs tourangeaux achèvent leur série de matchs amicaux de préparation. 3 rencontres se disputaient ce samedi :

Le Tours FC a été battre Poitiers 1-0 avec un but de Gassama Omare

Le FCOT de Ballan-Miré a fait match nul 1-1 contre Alençon

Avoine a perdu à domicile contre Sablé, 2 buts à 1

L’entraînement va se poursuivre dans la semaine pour les 5 équipes d’Indre-et-Loire engagées dans ce championnat de N3 (on rajoute Saint-Cyr-sur-Loire et Montlouis). Les choses sérieuses débutent le 17 août avec la première journée, et encore une petite incertitude pour le Tours FC qui a déposé un recours pour obtenir l’autorisation de disputer le championnat de N2 malgré sa rétrogradation administrative en raison de l’état de ses finances.

Si rien ne bouge, la réserve de l’US Orléans accueillera Tours pour la 1ère journée dès 18h, Avoine recevra la réserve de la Berrichonne de Châteauroux une demi-heure plus tard, le FCOT se déplacera à Vierzon à la même heure.

A 19h, l’Etoile de Saint-Cyr affrontera les Loirétains de Châteauneuf-sur-Loire au stade Guy-Drut et le lendemain – dimanche 18 – Montlouis se rendra à Chartres pour 15h.