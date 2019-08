StorieTouraine, 04/08/19 : une famille victime d'un accident à St Flovier, 150 personnes pour Steve à Tours, le bébé panda de Beauval fête ses 2 ans…

Et le 1er revers du Tours FC en match amical.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info tourangelle. On la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche :

Un accident grave à Saint-Flovier…

Alors que deux personnes sont mortes sur la route en début de semaine en Indre-et-Loire, et qu’il y avait beaucoup de monde sur les routes ce week-end (jusqu’à 4 000 véhicules par heure sur l’A10 vers Bordeaux), un accident sérieux est survenu en début d’après-midi vers 14h à Saint-Flovier sur la D41. Dans la voiture : une famille avec trois enfants de 6, 10 et 13 ans. Le plus jeune a été héliporté vers l’hôpital Clocheville après avoir été éjecté de son siège auto (qui pourrait être de mauvaise qualité selon les gendarmes). Les 2 autres enfants ont également été hospitalisés tout comme leur mère. Le père a lui été gravement atteint et il a dû être désincarcéré. Une enquête devra déterminer les circonstances précises du sinistre.

Des militaires en patrouille en Indre-et-Loire…

Notre département accueille beaucoup de touristes en été. Le gouvernement mobilise donc l’armée pour l’opération Sentinelle dans les lieux avec le plus de public. Une trentaine d’hommes sont sur le terrain avec leurs fusils d’assaut. Parmi les sites concernés durant leurs jours de mission : le centre de Tours, Amboise, Chenonceau, Chinon ou Langeais.

L’hommage tourangeau à Steve…

Partout en France ce samedi des rassemblements ont eu lieu en hommage à Steve, ce Nantais de 24 ans dont le corps a été retrouvé dans la Loire en début de semaine. L’animateur périscolaire avait disparu dans la nuit du 21 au 22 juin alors qu’il participait à une fête au bord du fleuve et en marge d’une intervention policière dont le déroulé fait polémique. A l’appel de plusieurs organisations dont le nouveau Parti Anticapitaliste on a compté environ 150 personnes dans le centre de Tours pour demander justice après ce drame. Parmi elles, quelques-unes portaient un gilet jaune.

Du foot…

Le Tours FC poursuivait sa préparation ce samedi face à la réserve d’Orléans – avec quelques joueurs professionnels dans l’effectif. Les Ciel et Noir ont perdu 2-1, leur premier revers en amical avant de débuter le championnat de N3 le 17 août. Ou de N2 s’ils réussissent à y accéder via le recours judiciaire engagé. Dans le même temps, le FCOT a fait match nul 2-2 contre Niort.

Bon anniversaire Yuan-Meng !

Bébé panda fête ses deux ans ! L’ours chinois du Zoo de Beauval filleul de l’épouse du président Brigitte Macron pèse 78kg (96kg pour sa mère, 120kg pour son père), il partage 40kg de bambou par jour avec sa mère, ne sort que s’il ne fait pas trop chaud, a sa propre loge pour dormir, dort beaucoup mais joue le matin. Le zoo du Loir-et-Cher est le 1er site touristique de la région avec 1,6 million de visiteurs l’an dernier, environ 200 000 de plus attirés par l’effet panda.