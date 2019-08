Tours Métropole : un site spécial pour gérer l'eau potable

Avec des services différents selon les communes.

Depuis 2017 ce n'est plus votre mairie qui gère la distribution d'eau potable dans l'agglo de Tours mais la métropole. Pas de changement quand vous ouvrez le robinet pour la vaisselle ou que vous prenez une douche, simplement une centralisation du système pour 22 communes et 300 000 habitants. A terme, le système de gestion (public ou privé) devrait lui aussi être harmonisé mais on n'y est pas encore.

Néanmoins, depuis quelques jours, un portail web vous permet d'avoir des infos facilement sur l'eau et de faire des démarches.

Vous y retrouverez : les horaires d’accueil, les formulaires pour les démarches les plus courantes (déménagement/emménagement), comment payer votre facture et la qualité de l’eau de votre robinet selon Tours Métropole.

L'adresse du site : https://tours-metropole.fr/eau-potable

Pour les communes en régie publique (Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, La Membrolle-sur-Choisille, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Genouph et Saint-Avertin), cette page est un « mode d’emploi » afin de gérer au mieux son abonnement à l’eau. Y sont regroupés tous les contacts et les formulaires à télécharger et à renseigner.

Pour certains secteurs, des démarches 100% en ligne sont même accessibles via des portails dédiés :

payer sa facture pour Saint-Avertin et pour Tours Centre, Sud et Europe-Douets :

Emménager ou quitter son logement, relever son compteur, payer sa facture pour Saint-Genouph et Saint-Pierre-des-Corps

Pour les habitants des 16 communes gérées par le privé, les usagers peuvent retrouver les informations sur la qualité de l’eau et sont invités à faire leurs démarches directement en ligne sur le site de VEOLIA (demande de raccordement au réseau, souscription à un nouveau contrat, quitter son logement, relever son compteur et payer sa facture).

La Métropole prévoit d’harmoniser les démarches en ligne par la mise en œuvre d’une agence en ligne, 100 % numérique et accessible 24h/24 en 2020 indique-t-elle également.