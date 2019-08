StorieTouraine, 01/08/19 : manifestation de coursiers Deliveroo, chassé-croisé sur les autoroutes, spectacles annulés pour cause de sécheresse...

Et le Marché des Saveurs à Savonnières.

La StorieTouraine vous résume l’info tourangelle, et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi...

Des livreurs pas contents...

Mercredi soir, une vingtaine de livreurs Deliveroo se sont rassemblés devant Burger King Place Jean Jaurès. Un mouvement de contestation face aux nouvelles conditions de rémunération de la marque jugées bien moins avantageuses, notamment avec disparition d’un prix fixe par course au profit d’une rémunération selon la distance. D’autres villes ont également organisé des rassemblements comme Toulouse.

Embouteillages en vue...

Grand chassé-croisé attendu sur les autoroutes tourangelles ce week-end, en particulier l’A10. Dans le sens des départs (vers Bordeaux) Bison Futé voit orange vendredi, noir samedi, orange dimanche. Pour les retours (vers Orléans et Paris), vert chez nous vendredi, orange samedi, vert dimanche. Dans l’idéal partez tôt vendredi ou en fin de soirée, le plus tôt possible samedi ou en fin de journée.

La sécheresse et ses conséquences inattendues...

On parle beaucouo du manque d’eau et des difficultés que cela cause aux agriculteurs. Mais un spectacle programmé dans le cadre des 500 ans de la Renaissance est aussi victime de la situation, parce qu’il projetait d’utiliser un grand volume d’eau au cours de ses 5 représentations programmées un peu partout dans la région. Le Conseil Régional du Centre-Val de Loire a donc décidé d’annuler Po L’Occhio qui devait avoir lieu à Amboise le 20 septembre, tout en étudiant la possibilité de le reprogrammer à une autre occasion.

Des résultats de foot...

Plusieurs matchs de préparation se disputaient mercredi soir en amont de la reprise du championnat de National 3 le 17 août. le Tours FC a battu l’Etoile de St Cyr 2-0, le FCOT de Ballan-Miré a repris confiance en battant la réserve du Mans 4-0, Montlouis a perdu 5-1 face à la réserve d’Orléans. Ce jeudi Avoine reçoit La Flèche à 19h45.

A boire et à manger...

Comme tous les ans, Savonnières accueille un marché gourmand estival. Il débute ce jeudi 1er août à 17h Place des Charmilles avec animations sur l’eau (des balades en bateau), de la musique (avec Banda Jul) et feu d’artifice en fin de soirée. C’est déjà la 15e édition. Au programme des stands : vin, foie gras, glaces, bières, poires tapées, fromages de chèvre, fruits, légumes, poissons de Loire, pain, pâtisseries... Restauration sur place avec Brossard Traiteur et Mon Truc à Part.