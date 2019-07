Relégation confirmée et nouveau match de préparation pour le Tours FC

Le club est toujours inscrit au championnat de National 3.

Depuis plusieurs semaines, le président du Tours Football Club fait tout pour sauver la place de l’équipe dans le championnat de National 2 où elle a été rétrogradée sportivement après sa saison ratée en N1. Mais le gendarme du foot français - la DNCG - a prononcé une rétrogradation en N3 après l’examen des comptes, et a confirmé sa décision en appel.



Sûr d’avoir les fonds pour relancer le TFC, Jean-Marc Ettori a donc saisi le CNOSF - Comité National Olympique et Sportif Français - pour un avis consultatif. Il est tombé et suit les recommandations de la DNCG, donc une descente en N3.



Reste encore une possibilité d’atterrir en N2 : le recours devant le tribunal administratif. Il a été déposé, la justice doit désormais se prononcer avant la première journée de N2 le 10 août. Et en cas de refus, Tours ira disputer son premier match officiel de N3 le 17 août à Orléans.



Le Tours FC joue par ailleurs ce mercredi soir contre St-Cyr-sur-Loire. Un nouveau match amical de préparation face à une autre équipe de N3, en forme car elle a battu Châteauneuf 5-2 le week-end dernier. De leur côté les Tourangeaux ont nettement dominéé Montlouis 9-1. La rencontre aura lieu au stade Guy Drut à 19h30. Autres matchs à suivre : FCOT-Le Mans (la réserve) à Savonnières, à 18h30. Et Montlouis à Orléans contre la réserve de l’USO.