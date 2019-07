StorieTouraine, 29/07/19 : accident mortel à Maillé, feu de récolte à Courcelles-de-Touraine, les tarifs Fil Bleu critiqués...

Et le retour des champions tourangeaux de Fortnite.

La StorieTouraine est un résumé de l’info tourangelle mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi...

Accident mortel en Sud-Touraine...

Dans la nuit de dimanche à lundi, un homme d’une trentaine d’années a perdu le contrôle de son véhicule sur l’ex Nationale 1° (D910). Il était environ 1h du matin, et la voiture a été percutée la stèle qui rend hommage aux victimes du massacre du 25 août 1944 à Maillé. La victime est un homme d’une trentaine d’années, la 13e personne décédée depuis le début de 2019 sur les routes d’Indre-et-Loire.

Plusieurs incendies ce lundi...

Les pompiers déplorent une nouvelle fois un feu de culture : Route de Souvigné à Courcelles-de-Touraine. 4,5ha ont brûlé dont 5 000m² de sapinière. Le feu était fixé vers 15h30 grâce à l’intervention d’une vingtaine de pompiers avec 6 engins.



5 véhicules et 20 secouristes ont également été appelés dans l’après-midi pour un feu de garage à Vou. Le bâtiment de 40m² a été en bonne partie embrasé.

Des tarifs pas assez sociaux ?

Ce lundi nous publions le détail des nouveaux tarifs de Fil Bleu en vigueur au 1er août. Si la hausse du tarif tout public, même justifiée par des baisses pour les jeunes ou les plus modestes, a du mal à passer, les abonnements dits « sociaux » sont également critiqués par des élus socialistes et écologistes.



Dans une lettre ouverte au président de Tours Métropole et au vice-président aux transports de l’agglomération, ils critiquent le fait que des demandeurs d’emploi ou des personnes au RSA voient leur abonnement mensuel passer de 5€30 à 9€90. Cela concerne en particulier des personnes seules. Une première réponse avait été faite pour dire que les CCAS pourraient prendre en charge la différence, mais ceux-ci acceptent seulement de le faire de manière ponctuelle (pour se rendre à un rendez-vous ou juste pour un mois). Les élus de l’opposition demandent donc quelles solutions sont envisagées pour éviter un surcoût à ces personnes disposant de ressources faibles.

Athéltisme...

Les Tourangeaux engagés aux championnats de France d’athlétisme n’ont pas décroché de podium ce week-end à St Etienne. 10e place pour Lucie Champalou en 50km marche, et le meilleur résultat pour Miloud Lardej, 7e du 400m.

Le retour des champions...

5 Tourangeaux de l’équipe Solary ont participé à la Coupe du Monde du jeu Fortnite ce week-end à New-York, dont Airwaks qui a gagné 500 000$ au profit du WWF qui agit pour l’environnement. Dimanche, Kinstaar a terminé 26e de l’épreuve individuelle, et 23e samedi avec son binôme Hunter. 29e pour la paire Aiwarks - Nikof. Tous rentrent ce mardi en Touraine, ce qui signifie le début de leurs vacances.