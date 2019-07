Découvrez les tarifs 2019 de Fil Bleu, en vigueur le 1er août

Avec des abonnements en fonction de l'âge.

Le ticket de bus normal reste à 1€60 mais beaucoup d'autres choses changent... Comme chaque année, le réseau de transport bus-tram Fil Bleu ajuste ses tarifs pour les transports en commun de l'agglomération tourangelle. C'est en général synonyme de hausse... Mais cette année il y a aussi pas mal de baisses, en l'occurence via la création d'abonnements en fonction de l'âge.

Pour les 5-10 ans l'abonnement coûtera 12 euros par mois (au lieu du tarif scolaire actuel de 24,80 euros / mois)

Pour les 11-18 ans : 23 euros par mois (au lieu du tarif scolaire actuel de 24,80 euros / mois)

Pour les 19-25 ans et les étudiants : 23 euros par mois (au lieu du tarif étudiant actuel de 27,80 euros / mois)

Pour les 26-65 ans : 45 euros par mois (au lieu du tarif actuel de 39,50 euros / mois)

Pour les 65 ans et + : 29 euros par mois (même tarif qu'auparavant)

L'augmentation du pass tout public est certes conséquente (5€50), mais Tours Métropole met en avant le fait que la moitié de cette hausse est financée par l'employeur (2€75). Le 12e mois reste offert pour 11 mois consécutifs achetés soit une trentaine d'€ de plus par an.

L'objectif était surtout de faire baisser les tarifs pour les familles ou les personnes aux revenus les plus modestes. Souvent attaquée pour ses abonnements élevés pour les étudiants, Tours Métropole crée donc un pass à 230€ avec deux mois offerts..

Cette nouvelle gamme de tarif s'accompagne donc de la mise en place d'une gamme de tarifs solidaires. Celle-ci variera selon les quotients familiaux. Ainsi, pour une famille au quotient familial inférieur à 350 euros, il en reviendra pour chacun de ses membres un coût d'abonnement de 9,90 euros par mois. Pour les familles au quotient familial compris entre 350 euros et 550 euros, le prix de l'abonnement pour leurs membres s'élevera à 19,90 euros par mois.

Plus d'infos ici

Certaines démarches seront nécessaires pour bénéficier de ces nouveaux tarifs : remise d'une attestaion de la CAF pour l'abonnement solidaire, 10€ de frais de dossier pour les personnes touchant l'Allocation Adulte Handicapé et bénéficiant d'un tarif à 5€30 par mois. Si pour les abonnés tout public qui paient par prélèvement, seul le 12e mois reste gratuit, le 11e et 12e mois sont offerts pour les 5-25 ans et pour les pass en fonction de l'âge, le tarif est recalculé automatiquement quand l'enfant grandit. La modification se fait au moment de l'anniversaire.

Les autres tarifs :

3€ l'aller-retour

14€ les 10 voyages

4€10 les 24h

6€20 les 48h

2€60 le ticket 1h famille (3-4 personnes le week-end)

1€40 pour les détenteurs de la carte Liberté

A noter que des changements de lignes sont prévus dès le 26 août, plus d'infos ici.