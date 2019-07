Un Tourangeau vainqueur d'un trophée Fortnite : l'argent va au WWF

Soit 500 000$.

D'habitude le stade de Flushing Meadows accueille l'US Open de tennis. Pas ce week-end... A la place, c'est Coupe du Monde de Fortnite, l'un des jeux vidéo les plus populaires du monde avec 250 millions de joueurs.

Première du genre, la compétition est dotée de 30 millions de dollars dans différentes catégories, dont 3 millions pour le vainqueur du trophée le plus prestigieux. 200 personnes sont inscrites pour s'affronter devant le public de New York.

Les tournois se déroulent jusqu'à dimanche et dès vendredi soir un Tourangeau a remporté un prix : Airwaks (en binôme avec DJ RLGrime) a triomphé dans le Pro AM, à but caritatif. Employé chez Solary TV - webtv dédiée au esport basée à Tours Nord - il a choisi de reverser ses gains de 500 000$ au WWF qui lutte pour la préservation de l'environnement.

Ce n'est peut-être que le début car Airwaks doit aussi participer à la finale Duo de cette coupe du monde Fortnite ce samedi dès 19h heure de Tours avec SB Nikof. Au total, 5 Tourangeaux sont aux Etats-Unis le temps du week-end (Kinstaar sera notamment en piste pour la grande finale en solo dimanche). A suivre via Twitch grâce à Solary.