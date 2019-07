Sécheresse en Indre-et-Loire : et maintenant interdiction d'arroser golfs et terrains de sport

La mesure entrera en vigueur lundi 29 juillet.

Après 3 jours de grosse canicule avec près de 40° en Indre-et-Loire, les pluies tombées ce vendredi et celles attendues samedi sont relativement négligeables. Clairement ça ne suffira pas pour faire remonter le niveau des cours d'eau du département. Pire, la sécheresse s'aggrave encore comme l'indique la préfecture qui renforce les restrictions d'usage de l'eau.

Désormais, les communes ou les particuliers ne peuvent plus arroser les jardins, pelouses ou espaces verts de 8h à 20h, et c'est pareil pour les golfs et les terrains de sport.

Un nouveau cours d'eau a franchi son seuil d'interdiction de pompage par rapport auprécédent arrêté publié le 19 juillet : le Lathan. Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans la rivière, dans ses affluents et dans un couloir de 200m de part et d'autre des cours d'eau, sont interdits à compter du lundi 29 juillet à minuit.

Pour la Loire, prélèvements pour l'irrigation interdits les mardis et samedis en rive droite, mercredis et dimanches en rive gauche.

Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans l'Indre, dans ses affluents et dans un couloir de 200m de part et d'autre des cours d'eau, sont interdits depuis lundi 22 juillet.

Ces cours d'eau ont eux franchi leur seuil d’interdiction de pompage dès le 12 juillet :

la Claise aval

l’Indrois

le Montison

la Roumer

les ruisseaux du Doigt, d’Aubigny, du Vieux Cher et de Cléret

Ils s'ajoutaient au Cher, à la Claise amont, à la Veude, à la Veude de Ponçay, au Négron, à la Bourouse, au Lathan, à la Bresme et aux ruisseaux de Roche, de la Coulée, des Vallées, de Parçay, de Rigny et de la Fontaine Ménard. La Creuse, le Brignon, la Manse et la Cisse demeurent en restriction.

Les mesures suivantes de restriction ou d'interdiction à l'ensemble du départementsont maintenues :

Interdiction de lavage des véhicules (en dehors des stations professionnelles) ;

Interdiction de certains prélèvements pour usage domestique : remplissage des piscines privées (hors piscines en construction), remplissage des bassins d’agrément, plans d’eau et étangs ;

Interdiction d'alimenter les plans d’eau à partir d’un cours d’eau ;

Interdiction de vidanger les plans d'eau

La carte des restrictions N°6 en Indre-et-Loire :