Une boum, un DJ, du yoga et des roses : on va passer un bon week-end en Indre-et-Loire

Pendant que d’autres seront dans les bouchons.

Chassé-croisé annoncé ce week-end sur les autoroutes d’Indre-et-Loire, donc bouchons… Si vous restez dans le coin ou que vous voulez décaler votre départ pour ne pas trépigner derrière une 205, on a cherché pour vous quelques événements sympas…

Et tu danses, danses, danses…

« Juste de la musique pour faire déhancher son body » promet la guinguette de Tours qui accueille une boum « normale » dimanche soir à partir de 21h au bar principal.

Et pour te réveiller…

Du yoga ! Dimanche matin session « yoga doux » à Tours sur Plage, Quai du Portillon. C’est à 11h (15€) après le réveil musculaire de 10h15 (10€). Infos et inscriptions ici.

Besoin d’un peu d’ombre ?

Le festival 37° à l’ombre revient cet été au Cloître de la Psalette avec pour thème « le pouvoir de la musique selon Balzac ». Concert dimanche à 14h30 et infos ici.

Ou envie de chaleur…

…musicale, hein (la canicule c’est bon, on a donné là !). Pour ça direction la guinguette de Saint-Avertin vendredi soir de 20h30 à 22h au bord de l’eau avec DJ Tom B. pour son Afterwork do Brasil. « Spécialiste français des rythmes brésiliens, Tom est aussi le DJ attitré des écoles de Samba parisiennes dans lesquelles il a joué comme percussionniste pendant 15 ans » peut-on lire dans la présentation de la soirée en accès libre.

Au même moment à Tours…

Session jazz à la guinguette avec le trio Devil Moon de 19h à 21h : « c'est deux guitares et une voix qui jouent un jazz populaire, au timbre chaud et aux sonorités swing manouche. Des grands titres du répertoire, mais aussi de moins connus, le tout agrémenté de quelques compositions originales. Une ambiance "détente". »

Un petit ciné ?

Gratuit et en plein air ce vendredi à 22h avec Croc Blanc à Veigné. En cas de pluie, rapatriement vers la salle des fêtes de la commune.

Le pouvoir des fleurs…

Samedi soir dès 19h ça s’anime à Chédigny avec Eklekt’Roses, une soirée électro pop au village du Lochois, sur la place de l’église. On y entendra 3 DJ : Betical, Mozambo et Nick Peters. Entrée 15€, buvette et restauration sur place + espace camping.