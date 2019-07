StorieTouraine, 25/07/19 : baisse du chômage en Indre-et-Loire, sécurité renforcée à Chenonceau, 6 athlètes de Touraine aux France d’athlétisme…

Et un feu de cabanon à Cléré-les-Pins.

Point Pôle Emploi…

Chaque trimestre on a des données sur le nombre de chômeurs en Indre-et-Loire. -0,4% d’avril à juin soit 110 personnes inscrites en moins sur les listes de Pôle Emploi. On en compte au total 29 150dans cette catégorie A comprenant toutes les personnes qui n’ont aucun emploi, 52 870 en ajoutant celles qui ont un petit boulot (-0,3% en trois soit 160 personnes, mais +0,3% en un an). Ces chiffres sont moins élevés que la moyenne régionale.

Le chômage des femmes baisse mais augmente légèrement pour les hommes, il baisse de 0,2% pour les moins de 25 ans et de 0,4% pour les 50 ans et plus (en catégorie A, sans aucun emploi). 47,8% des chômeurs sont en recherche depuis plus d’un an en Touraine, 46,7% à la même période en 2018.

5ha en feu…

Avec la chaleur record de ce jeudi en Touraine (souvent 40 à 42° relevés sous abri), les risques d’incendie étaient très élevés. Un feu de cabanon s’est ainsi propagé sur la commune de Cléré-les-Pins, lieu-dit La Tremblaye. Il a débuté vers 11h15, et a nécessité 2h de travail aux pompiers. Un champ a brûlé mais pas les bois ni la maison attenante.

Un détecteur de métaux à Chenonceau…

Il a été installé à l’entrée ce mois-ci pour renforcer la sécurité du château. Conséquence de l’échec d’un exercice organisé par des gendarmes le 6 juillet. L’un d’eux a réussi à entrer avec un pistolet automatique qu’un vigile en formation n’a pas vu (avant qu’un collègue expérimenté ne finisse par le repérer). La préfecture a donc demandé des mesures plus drastiques, comprenant également l’interdiction de placer des agents en apprentissage du métier pour le contrôle des sacs des touristes du monument visité par 800 000 personnes chaque année, soit le N°1 en Touraine.

Une investiture pour le maire de Tours…

…Mais pas celle que Christophe Bouchet attend. Le parti Agir dit « La droite constructive » valide la candidature de Christophe Bouchet sous ses couleurs pour les élections municipales de 2020. Et l’étiquette La République En Marche que l’élu espère pour faire campagne ? Toujours pas de nouvelles…

Des Tourangeaux aux championnats de France Elite d’athlétisme…

Ils débutent ce vendredi à St-Etienne avec 6 licencié.e.s d’Indre-et-Loire toutes et tous à l'A3Tours. Il y aura Cassandra Leborgne, Nicolas Fradet au lancer de marteau, Lucie Champalou au 10km marche, Alice Mitard sur 1 500m, Sophie Duarte sur 5 000m et Miloud Lardej sur 400m.