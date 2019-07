Jusqu'à 42°4 à Cheillé, 40°8 à Tours : il n'a JAMAIS fait aussi chaud en Indre-et-Loire

Les températures vont enfin baisser vendredi.

Un vent chaud qui fouette le visage, un soleil qui grille la peau... Le centre-ville de Tours était bien calme ce jeudi après-midi, tant c'était étouffant d'y marcher. Selon Météo France, en fin d'après-midi on atteignait 40°8 (à l'ombre et sous abri) dans la ville, un record absolu, bien supérieur à la canicule de 2003. Et plus haut encore ailleurs dans le département : 41°4 à Amboise, 41°6 à Savigny-en-Véron, 41°7 à Reignac, 42°4 à Cheillé, officiellement la ville la plus chaud de Touraine à 17h15.

Attention ces valeurs ne sont pas définitives, et il faudra attendre vendredi pour un bilan complet et précis.

Selon l'association Météo Centre qui fait aussi des relevés, on avait 40°6 à 17h45 à La Riche, 40°2 à Ambillou, 40°1 à Véretz, 40°5 à Tauxigny.

Dans les prochaines heures, et surtout cette nuit, la température va baisser d'autant qu'on attend l'arrivée d'orages. La Touraine est d'ailleurs en vigilance jaune, en plus de sa vigilance orange canicule. L'air risque d'être lourd toute la journée de vendredi mais bien plus respirable avec moins de 30° dans l'après-midi, et normalement de la pluie ce qui n'est pas arrivé depuis 43 jours, et ça aussi c'est un record qui est tombé (le précédent était de 41 jours sans eau en 1976).

Cette canicule a eu un impact fort sur la santé : le SAMU a observé un pic d'appels en Indre-et-Loire, l'activité est "soutenue" aux urgences d'Amboise / Château-Renault. Le nombre d'hospitalisations est aussi en hausse mais selon la préfecture"il n'y a pas de tension en terme de disponibilité des lits."

Pour aider les personnes à la rue, le gymnase Racault pouvant accueillir 30 personnes restera ouvert jusqu'à lundi matin malgré la fin de la canicule et les températures plus fraîches du week-end car de nombreuses personnes sont très fatiguées et ont besoin de ce repos supplémentaire selon les services de l'Etat, d'autant que le 115 - numéro d'urgence des SDF - a refusé un hébergement à 6 personnes mercredi soir. Pour les femmes et les familles, les accueils de nuit restent également ouverts en journée pour le week-end.

Photo d'illustration des prévisions affichées par le Vinci.