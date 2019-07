Malaises dans la rue et affluence aux urgences : nouvelles conséquences de la canicule en Touraine

Les décès des plus de 75 ans sont également en hausse.

Il n'a jamais fait aussi chaud que cette semaine en Indre-et-Loire : 42°1 relevés mardi soir à Chinon, 41°7 à Cheillé... Donc plus que les 41°5 de Savigny-en-Véron fin juin. Le département est en alerte orange canicule jusqu'à ce vendredi matin (alerte rouge dans le Loiret) avec une journée vraiment étouffante annoncée ce jeudi... On pourrait dépasser les 40° dans beaucoup d'endroits, voire atteindre ponctuellement 42 ou 43. Ce mercredi c'était un poil moins chaud mais quand même : 36° à Tours, 39°6 à Cheillé.

Dans un point transmis en fin de journée, la préfecture indique qu'il n'y a pas de hausse d'appels au SAMU mais que les pompiers sont interveus à plusieurs reprises pour des malaises dans la rue. L'activité est soutenu aux urgences, notamment à Loches, à Amboise et à Chinon. Les décès des plus de 75 ans sont annoncés comme étant en hausse depuis deux jours, sans précisions chiffrées. Les services de l'Etat se préoccupent d'une disponibilité suffisante de lits en médecine pour les hôpitaux de Loches et Chinon.

Comme fin juin, le gymnase Racault de Tours est ouvert avec 30 places pour des sans-abri. Des maraudes ont lieu certains après-midi avec distribution de bouteilles d'eau et en-cas aux personnes à la rue. 63 personnes ont été rencontrées par la Croix-Rouge, par exemple.

Ce jeudi s'annonce donc bien compliqué, surtout que la nuit il fera largement plus de 20°. Mais vendredi une dégradation orageuse et pluvieuse devrait venir arranger la situation avec moins de 30° l'après-midi, peut-être même moins de 25 samedi. De quoi respirer enfin...

Enfin retenez que la qualité de l'air est médiocre sur l'ensemble de la région avec parmi les conseils : limiter votre activité physique, roulez moins vite ou privilégiez les transports en commun (ticket Fil Bleu pour la journée à 1€90 ce mercredi et ce jeudi).