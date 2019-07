TOURS : 5 choses à savoir avant la Foire à l'Ail et au Basilic

Elle aura lieu vendredi 26 juillet.

De bonnes odeurs garanties vendredi dans le centre de Tours avec la Foire à l'Ail et au Basilic de retour comme chaque année à la même époque... Voici les informations essentielles pour préparer votre journée :

1 - Une tradition ancestrale

On faisait déjà la Foire à l'Ail et au Basilic au Moyen-Âge à Tours, et toujours à la même date : le 26 juillet, pour la te Anne. Et ça continue aujourd'hui, que cette journée tombe en semaine ou le week-end.

2 - Environ 175 commerçants

175 points d'entrée dont 110 non sédentaires donc venus juste pour la journée. Parmi eux 30% dédiés exclusivement à l'ail et au basilic, c'est-à-dire des exposants-producteurs venant de la Touraine ou des départements limitrophes. On compte 8 professionnels du basilic, 23 d'ail. Au total 5 de moins que l'an dernier. Ils seront concentrés autour de la Place du Grand Marché (Place du Monstre).

Le reste ? Des restaurants ambulants, des vendeurs de fromage, de saucisson ou autres spécialités du terroir, pas forcément tourangeau d'ailleurs (Auvergne, Poitou...).

3 - Des menus spéciaux dans les restaurants

Comme la manifestation se déroule dans le centre-ville, il y a plein de bonnes tables aux alentours avec des menus événementiels, mettant évidemment ail et basilic au coeur de l'assiette (on pense à la tomate, mais pas que, bien sûr). I faudra peut-être souvent réserver votre table à l'avance...

4 - Difficultés de circulation

Le secteur Grand Marché-Châteauneuf-Halles sera en partie bloqué par la manifestation.

Interdit de circuler ou de stationner de vendredi minuit à samedi 1h Place du Monstre, Rue de Châteauneuf, Place Châteauneuf, sur le parking nord de la Place des Halles, en partie Rue de la Grosse Tour, Rue des Trois Ecritoires, Rue de la Serpe, la fin de la Rue des Halles en arrivant Place Gaston Paillhou, une partie de la Rue du Change, Rue Julien Leroy, Rue de la Rôtisserie, Rue de la Longue Echelle, Rue Henri Royer, Rue de l'Arbalète, Rue des 3 pavés ronds, Rue des 4 Vents (sauf pour les riverains). La Place des Halles restera accessible ainsi que le parking souterrain.

5 - Point météo

La canicule devrait être terminée avec sans doute moins de 30° l'après-midi mais un temps éventuellement orageux, donc peut-être arrosé. A confirmer néanmoins d'ici la fin de semaine. Mais même en cas de mauvaise météo, l'événement attire toujours des milliers de personnes, des gens d'ici ou des touristes. cela reste une des principales manifestations de l'année en particulier pour les commerçants.