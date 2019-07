Canicule à Tours : fermeture anticipée pour les musées et 2 bibliothèques

Jusqu'à ce que les températures baissent.

Ce mercreid il devrait faire un peu moins chaud que mardi en Indre-et-Loire... Néanmoins, Tours devrait encore afficher des valeurs proches des 40° à l'ombre l'après-midi (39°6 relevés par Météo France sous abri à 16h30 le 23 juillet, record absolu pour cette période de l'année). Et jeudi on risque fort de repasser au-dessus des 40, avant d'avoir environ 27 vendredi grâce à l'arrivée d'une perturbation orageuse.

Des mesures sont donc prises pour s'adapter à ces conditions dont on n'a pas vraiment l'habitude : toujours 6 crèches fermées (dont Hallebardier, Giraudeau et Fontaines) jusqu'à jeudi inclus, de quoi désabuser certains parents qui estiment avoir été prévenus trop tard. Les sorties en car des centres de loisirs sont annulées (sauf pour la piscine) au profit d'activités calmes. Annulation aussi de camps avec nuit sur place.

Pour les transports, Fil Bleu propose un tarif spécial à 1€90 la journée jusqu'à la fin de l'alerte orange. Pour se rafraîchir, l'Hôtel de Ville de Tours ouvre son péristyle l'après-midi avec accueil pour les personnes souhaitant faire une pause. Pour les personnes âgées, les espaces communs des Ehpad sont également accessibles.

Nouvelle mesure annoncée pour mercredi et jeudi : des fermetures anticipées de lieux culturels à savoir fermetures anticipées à 16h (au lieu de 18h) du Musée du Compagnonnage et du Muséum d’Histoire Naturelle jusqu’à jeudi + fermeture complète des bibliothèques l’après-midi, mercredi. Cela concerne la bibliothèque centrale et la bibliothèque des Fontaines. A noter que ces Bibliothèques sont habituellement fermées au public les jeudis après-midis.