Canicule, épisode 2 : la ville de Tours ferme des crèches

Et annule certaines sorties.

Pour la deuxième fois de l'été, l'Indre-et-Loire est placée en vigilance orange canicule par Météo France pour un épisode qui devrait durer jusqu'à jeudin avant des orages et un rafraîchissement de l'air vendredi. Avant cela, on devrait avoir près de 40° l'après-midi et largement plus de 20° la nuit. Pour limiter le risque de pollution, Fil Bleu reconduit son pass journée à 1€90 pendant toute la durée de l'alerte sur le réseau bus-tram. Mais ce n'est pas la seule mesure...

Dès dimanche, Tours Métropole a annoncé le décalage de collectes de déchets prévues l'après-midi, et qui ne démarreront pas avant 17h30 pour s'achever vers 2h30.

A Tours, les crèches municipales les plus sensibles à la chaleur seront fermées dès ce mardi (Crèche collective Grécourt / Crèche collective Giraudeau / Crèche collective et halte-garderie Fontaines / Crèche collective Paul Louis Courier / Multi-accueil Europe / Multi-accueil Hallebardier).

Concernant les accueils de Loisirs, la Ville informe de la suppression des sorties en autocars sauf pour les piscines entre mardi et jeudi, l’annulation des camps avec nuitées, l’annulation des portes ouvertes et la prise de mesures de prudence adéquates (activités calmes, à l’ombre ou dans les pièces les plus fraîches, hydratation, surveillance accrue, etc).

Comme lors du précédent épisode de canicule fin juin, le Péristyle de l’Hôtel de Ville ouvrira ses portes avec un accueil rafraichissant de 14h à 19h,mardi, mercredi et jeudi. Rappelons que lors de la dernière vague de chaleurs, près d'une école sur 3 avait dû fermer ses portes dans la ville.