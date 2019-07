StorieTouraine, 22/07/19 : 10 mois avec sursis pour un conducteur fuyard, polémique sur une expulsion, un Tourangeau champion de kitesurf…

Et des soucis avec des fromages du Lochois.

Feux de cultures...

2ha brûlés ce lundi après-midi à Braye-soys-Faye avec 3 lances mobilisées par les pompiers pour l'éteindre. Puis autre feu à Vou avec 4ha touchés et 26 secouristes dépêchés sur site au lieu-dit La Pichetière.

Condamnation d’un jeune de 19 ans…

Il conduisait une voiture qui a fait plusieurs tonneaux mercredi 17 juillet à Chemillé-sur-Indrois… Un accident dans lequel un de ses passagers âgé de 17 ans a été gravement blessé. Ce jeune comparaissait devant le tribunal de Tours ce lundi, notamment pour s’être enfui après le choc. Il s’était présenté ensuite à la gendarmerie dans la soirée. La justice le condamne à 10 mois de prison avec sursis, obligation de soins et de travail et interdiction de passer le permis pendant 8 mois.

Point sur la situation d’un homme centrafricain passé en Touraine…

Des militants de la Cimade dénoncent son expulsion avant l’examen de sa demande d’asile, le 12 juillet. La préfecture d’Indre-et-Loire répond qu’il faisait l’objet de trois obligations de sortie du territoire depuis 2016. Selon elle, il a été placé en détention en septembre 2018 pour vols et violences puis en centre de rétention à Rennes en avril avec possibilité de demander l’asile. Il l’a fait 76 jours après son arrivée au lieu de 5 pour le délai légal dixit les services de l’Etat. Un dossier lui aurait tout de même été remis mais sans être rempli l’homme a été expulsé. La préfecture indique qu’il peut encore faire une demande d’asile au sein de l’ambassade de France en Centrafrique. Mais de son côté la Cimade continue de dénoncer une expulsion illégale.

Des fromages qu’on digère mal…

L’alerte a été donnée dans le week-end : des fromages de brebis du Lochois vendus en portion de 200g et 400g ou en faisselle sont possiblement contaminés par des salmonelles. Il s’agit de lots vendus à la ferme, au marché de Loches ou en supermarché depuis le 20 mai. Si vous les avez consommés et qu’aucun symptôme n’est apparu après, pas d’inquiétude. Si en revanche vous avez eu diahrées et vomissements il faut consulter votre médecin. Et si ils sont toujours dans votre frigo, ramenez-les pour un remboursement.

Un Tourangeau champion…

Simon Leprévost, qui vient de quitter Tours pour La Rochelle après avoir travaillé à la CCI Touraine, a remporté pendant le week-end du 14 juillet le titre Champion du Monde de Speedcrossing Master Men TwinTip lors des Championnats du Monde de Kitesurf Speed crossing qui se sont déroulés à Dunkerque. Son portrait à lire ici sur 37 degrés.

Soirée musicale…

Rue Marceau, le restaurant Les Gens Heureux accueille Fred Chauvin jeudi soir pour une soirée musique et gastronomie de 19h30 à 23h avec son pianiste Eric. Au programme : reprises de tubes français et internationaux en mode piano-bar.

Musique et balade en bateau…

Mercredi 24 juillet, le Capsul propose son premier Jazz sur Loire de la saison : trois concerts gratuits, une promenade en bateau, une visite d'une île sauvage et un goûter offert avec des produits locaux. Départ 12h30 sur l'embarcadère de la Rabouilleuse à Rochecorbon, premier concert à 13h, puis traversée et concert de guitare autour de la musique d'Elvis sur l’île, 16h30 retour en bateau puis goûter et concert d'Oska T sur les berges. Réservations : capsul.collectif@gmail.com.