Presque 4 semaines sans fibre pour certains habitants des Fontaines

La situation a été rétablie ce lundi.

C'est une lectrice d'Info Tours qui nous a averti de la situation : depuis le 25 juin, plusieurs clients de Bouygues Telecom ont été privés de connexion Internet, de téléphone fixe et de télévision et ce dans le quartier des Fontaines à Tours Sud. Plus de fibre chez eux Place Eugène Labiche, Rue Jean-Baptiste Greuze, Rue Verdi et dans les environs de la cuisine centrale.

Malgré plusieurs appels auprès de l'opérateur, la cliente en question faisait part de son agacement de ne pas voir la situation rétablie, y compris avec le déplacement de techniciens spécialisés. Elle évoquait le chiffre de 30 foyers impactés.

Contacté par nos soins ce lundi, Bouygues Telecom s'explique : il s'agissait apparemment d'une coupure liée à des actes de vandalisme à la fin du mois de juin, et le problème a mis du temps à être identifié. Finalement, la panne doit être réparée depuis ce 22 juillet aux environs de 13h, et l'entreprise dit qu'elle va contacter les clients individuellement pour les informer, ce qui peut prendre un peu de temps si certains sont en vacances. Possible aussi qu'il faille redémarrer sa box pour bénéficier à nouveau d'un service normal.

Bouygues ne donne pas de chiffres précis sur le nombre de foyers concernés, mais selon elle il est inéfrieur aux 30 adresses évoquées par notre témoin. Enfin, la société indique que ses clients ne seront pas facturés pour la période durant laquelle ils n'ont pas pu bénéficier de leurs services normalement.