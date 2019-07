Vigilance orange canicule en Touraine et retour du pass spécial Fil Bleu à 1€90

Valable jusqu'à la fin de l'alerte.

Cette fois ça y est : comme 58 autres départements français, l'Indre-et-Loire est en vigilance orange aux fortes chaleurs, une alerte émise par Météo France valable dès ce mardi 23 juillet à 6h, et au moins pour 24h, voire plus.

Dans les prochains jours, le thermomètre va littéralement s'envoler au point d'atteindre voire de dépasser les 40° dans l'après-midi à l'ombre. Le record de 41°2 enregistré en juin à Savigny-en-Véron lors de la canicule précédente pourrait être battu à plusieurs reprises et plusieurs endroits avant la fin de la semaine, de même que le record absolu de température en juillet à Tours (37°5). En prime, on va dépasser cette semaine les 41 jours sans pluies (inédit depuis 1976) et le nombre de jours consécutifs avec une température maximum supérieure à 25° l'après-midi.

Les températures devraient de nouveau baisser vendredi avec un temps orageux et environ 27° l'après-midi. D'ici là les nuits seront chaudes, avec un thermomètre nettement au-dessus des 20°.

Face à cette situation moins longue qu'en juin mais peut-être plus intense, Tours Métropole relance son pass Fil Bleu spécial à 1€90 la journée pour inciter à prendre le bus et le tram au lieu de la voiture afin de limiter la pollution. Ce ticket sera disponible dès le début de service mardi matin aux bornes automatiques ou dans les bus, et ce jusqu'à la fin de l'alerte météo. Il faudra rajouter 0,10€ si vous ne disposez pas d'un ticket sans contact.

Dans le Sud Touraine, des mesures également : les collectes de déchets d'Azay-sur-Indre et Chambourg-sur-Indre débuteront à 9h au lieu de 11h30 pour éviter aux agents de trop subir la chaleur. Et les déchèteries seront fermées l'après-midi.