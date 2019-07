StorieTouraine, 21/07/19 : un conducteur au tribunal à Tours, départ de Tours pour le Colonel Valette, victoire du Tours FC en amical…

Et la légion d'honneur pour une Tourangelle.

La StorieTouraine vous fait un point régulier sur l’actualité tourangelle, et on la met à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche.

Comparution immédiate…

Un jeune de 18 est convoqué au tribunal de Tours ce lundi pour un procès lié à un accident survenu sur la D10 mercredi après-midi à Chemillé-sur-Indrois. Un choc avec plusieurs tonneaux, possiblement lié à une vitesse excessive. L’accusé est soupçonné de s’être enfui après le sinistre, alors qu’il était au volant et qu’un de ses passagers de 17 ans a été gravement blessé. Il comparaitra pour blessures involontaires aggravées, défaut de permis de conduire et d’assurance, délit de fuite. Il a par ailleurs été placé en détention provisoire.

Deux autres jeunes présents dans la voiture – un garçon et une fille – ont été relâchés. L’un d’eux sera prochainement convoqué par le juge des enfants.

Des forces de l’ordre caillassées…

Des gendarmes ont été pris pour cible vendredi soir à Ballan-Miré dans l’agglo tourangelle, après des feux de poubelle et de voitures.

A Tours, des policiers municipaux ont également été visés au Sanitas dans la même soirée.

Ils ont par ailleurs cherché à interpeller une voiture roulant à vive allure en centre-ville. Son conducteur a refusé de s’arrêter malgré la demande des forces de l’ordre grillant des feux rouges au Sanitas et roulant à contresens Avenue Grammont. Il a aussi percuté volontairement un des véhicules des policiers. Finalement la voiture est retrouvée vide un peu plus tard au Sanitas, elle a été placée en fourrière.

Faits divers…

Samedi, nouveau feu de végétation en Touraine : 2 hectares brûlés à Braye-sous-Faye. Dans la nuit c’est une maison qui a été touchée par un incendie à Pouzay, Rue de la Tisserie. La toiture de l’habitation a été particulièrement endommagée par les flammes.

Légion d'honneur...

En plus du doyen de la fac de médecine de Tours Patrice Diot, la Tourangelle Elisabeth Bourdonnais - qui dirige l'Institut de Mai à Chinon pour soutenir des personnes en situation de handicap en marche vers leur autonomie - a été élevée au grade de Chevalier dans la dernière promotion du 14 juillet.

Départ du Colonel Valette…

Commandant de la Base de Défense de Tours, le militaire de 46 ans va – d’après la NR – rejoindre Paris pour un cycle d’études d’un an autour de la stratégie et de la diplomatie. Son départ est prévu début septembre et sera remplacé par le Colonel Guillaume Bourdeloux.

Victoire du Tours FC…

Pour son premier match amical de présaison, le club Ciel & Noir a battu Bobigny 3-1 samedi sur un terrain annexe de la Vallée du Cher. Des buts de Dugain, Mahamat et Obama. Le début du championnat de National 3 – dans lequel l’équipe première est inscrite jusqu’à nouvel ordre – est prévu le 17 août.

La préparation de l’UTBM…

Le club de basket tourangeau vient d’annoncer son programme de matchs amicaux avant d’entamer sa 2e saison de Nationale 1 : le 24 août contre Chartres à Monconseil, le 30 août chez le Paris Basket, le 4 septembre contre La Charité à domicile (entrée gratuite !), le 6 en Eure-et-Loir à Chartres, le 10 à La Charité.