StorieTouraine, 19/07/19 : une femme disparait 2 jours à Pernay, usine en feu à Beaumont-en-Véron, légion d’honneur au doyen de la fac de médecine…

Et des perturbations sur la ligne SNCF Tours-Le Mans.

Actualisée si nécessaire, la StorieTouraine vous résume les infos essentielles de la journée en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi…

Disparition d’une femme de 49 ans…

Une femme décrite comme dépressive avait quitté son domicile de Pernay mardi. Selon France Bleu, les gendarmes ont mis deux jours à la retrouver, mobilisant notamment un hélicoptère et une équipe avec un chien. Après avoir appelé le 17 jeudi matin, la victime a perdu l’utilité de son téléphone. Finalement elle a été localisée en lisière d’un bois jeudi soir, déshydratée, et a dû être hospitalisée à Tours. Dans un premier temps les enquêteurs qui l’avaient partiellement localisée via son portable n’ont pas pu comprendre les raisons de son absence. C’est son conjoint qui a donné l’alerte mardi soir.

Incendie à Beaumont-en-Véron…

C’est une usine fabriquant du goudron pour les routes qui a brûlé en tout début de matinée. Un feu parti d’une machinerie, qui a demandé l’intervention de pompiers spécialisés en risques chimiques mais finalement, selon les secours, il n’y a pas de pollution à déplorer. 4 véhicules du SDIS se sont rendus sur les lieux et le sinistre a vite été maîtrisé. On ignore son origine précise, une enquête devra la déterminer.

La ligne Tours-Le Mans perturbée…

2h sans trafic dans sa partie sarthoise en raison d’actes de vandalisme : des gravats déposés sur un passage à niveau ce qui empêchait la barrière de se fermer. Trois trains ont subi des retards jusqu’à 2h30.

4 Gilets Jaunes condamnés à Tours…

Le tribunal a rendu son jugement ce jeudi pour des faits concernant les manifestations du 12 et du 19 janvier en centre-ville de Tours. Les 4 prévenus écopent de peines allant de travaux d’intérêt général à 5 mois de prison ferme pour un homme intercepté avec pierres, matraque et poing télescopique dans son sac à dos.

Trafic de stupéfiants démantelé…

Selon la NR 27 personnes ont été interpellées fin juin dans le Lochois. Pour trafic de drogues (cannabis, LSD, MDMA…). Plus de cent gendarmes sont intervenus en simultané pour cette opération. Des armes ont également été retrouvées lors des perquisitions. 6 personnes de 36 à 49 ans sont mises en examen dont trois incarcérées.

Mesures pour la Coupe d’Afrique des Nations…

Jusqu’à ce samedi en début de matinée, stationnement interdit autour de Place Jean Jaurès à Tours, et circulation coupée dès 21h ce vendredi. La ville espère ainsi éviter des débordements en marge du match Sénégal-Algérie en finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football. La préfecture interdit elle la vente d’alcool à emporter ou l’utilisation d’éléments pyrotechniques. Des renforts de policiers ont par ailleurs été mobilisés.

Promu dans la légion d’honneur…

Patrice Diot, doyen de la fac de médecine 2014, vient d’être fait chevalier de la légion d’honneur. L’homme est également chef du service pneumologie du CHU de Tours. C’est le seul tourangeau concerné par cette promotion du 14 juillet.