Tours FC, Avoine, FCOT, St-Cyr : on connait le programme du championnat de N3

Le calendrier vient tout juste d'être publié.

Le Tours FC espère encore un repêchage en National 2 par voie judiciaire... Néanmoins, pour l'instant, l'équipe première Ciel & Noir est inscrite au championnat de National 3, la 5e division. Et ce après l'invalidation de ses comptes par la DNCG, le gendarme du foot français. Gros coup dur un peu plus d'un an après quitté la Ligue 2... d'autant plus que désormais, aucun club d'Indre-et-Loire n'évolue à un meilleur niveau.

Voilà donc le TFC à la même hauteur que le FCOT ou Avoine, mais aussi que l'Etoile Bleue de Saint-Cyr-sur-Loire, promu cette saison. Ou que Montlouis. L'an dernier, c'est la réserve du club de Jean-Marc Ettori qui évoluait à ce niveau.

Des réserves, il y en a d'ailleurs dans cette poule C de N3 chapeautée par la Ligue du Centre-Val de Loire : celle de Châteauroux, mais aussi celle d'Orléans, premier adversaire des Tourangeaux dès le 17 août, dns le Loiret. Ce jour-là, Avoine recevra la réserve de La Berrichonne tandis que le FCOT se rendra à Vierzon. Saint-Cyr-sur-Loire recevra Châteauneuf, Montlouis ira à Chartres.

Pour la 2e journée le 24 août, on aura un derby Avoine-FCOT, Tours accueillera Chartres. La saison régulière se poursuivra ensuite jusqu'au 23 mai. Vous pouvez découvrir le calendrier complet des clubs du département en cliquant ici.