Jour de Cher, Les Courants, ciné en plein air… Les incontournables de votre week-end en Indre-et-Loire

Également un festival à Villandry.

Beaucoup de monde devrait prendre le large ce week-end avec une nouvelle vague de départs en vacances, pourtant il y a plein d’excellentes raisons de rester en Touraine. En voici quelques-unes…

Le long du Cher…

4e édition du festival fluvial Jour de Cher pour la journée de samedi, de 9h à plus de 23h, de St-Georges-sur-Cher à Bléré en passant par Chisseaux. Les fondamentaux reviennent : défilé d’une vingtaine de radeaux customisés sur la rivière (avec passage sous le Château de Chenonceau), championnat du monde d’aiguilles de barrage, spectacles au bord de l’eau, repas sur le pont à Bléré le soir, feu d’artifice, initiation au ski nautique… On vous en parlait en détails dans cet article.

Sur une île de la Loire…

Les radeaux de Jour de Cher vont parier sur le courant pour rejoindre Bléré. Les fans de musique vont eux miser sur Les Courants d’Amboise, festival qui s’installe une fois de plus sur l’Île d’Or au milieu du fleuve royal. En tête d’affiche notamment cette année : le groupe Odezenne, mais aussi Mass Hysteria invité de cette 18e édition qui a commencé dès ce jeudi et s’achève samedi soir. Les Hurlements d’Léo, Alborosie ou Rim’K (du 113) passeront également par là. La programmation complète dans notre article ici.

Ou sur un ilot…

Plutôt Les Ilots, d’ailleurs. L’événement électronique qui prend généralement ses quartiers dans les parcs tourangeaux fait une escale en Amboisie dimanche à Volupia, guinguette au bord du fleuve à Chargé. A boire : bières, vins et jus locaux. A écouter : Damussel, Happy Faciatum, Bleu de Travail et Ludo des Jeunes, de 13h à 21h. Accès gratuit. Et pour en savoir plus c’est ici.

Un peu plus en aval…

The Coffee Machine Band, Nogus, Tim ou Apolline sont à l’affiche du festival Villan’Zik de Villandry samedi à partir de 18h30, sur deux scènes. 8e édition toujours gratuite et fouées au menu pour grignoter. Les détails sur ce lien.

Toujours au bord de l’eau…

Dimanche soir c’est tango argentin à la guinguette de Tours. L’événement Facebook vous en dira plus.

Non loin de la berge…

La nouvelle guinguette L’Arrose’Loire de La Riche vibrera au son du swing dimanche de 10h30 à 19h. Détails sur ce lien.

On reste dehors ?

Cette fois direction Ballan pour du ciné en plein air samedi soir : Les Indestructibles 2 à 22h (musique dès 19h3.0, et pique-nique possible). Ça se passe au Parc de Beauverger Rue du Commerce. La projection est gratuite, le film dure 2h.