StorieTouraine, 18/07/19 : une menuiserie brûle à Chinon, 17ha de champs en feu à Vou, un week-end chargé sur les routes…

Et une cérémonie commémorative repoussée à Tours.

Actualisée dès que nécessaire, la StorieTouraine d’Info-Tours.fr vous résume chaque jour l’actualité du département d’Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi :

Une menuiserie détruite…

Mercredi en fin de journée, un incendie s’est déclaré dans une menuiserie de Chinon (entreprise Bournel). Les ateliers de 1 000m² ont été réduits en cendres et il a fallu une cinquantaine de pompiers sur les lieux pour éteindre le brasier dont on ne connait pas l’origine précise, si ce n’est que la cause est accidentelle. Plusieurs maisons ont été évacuées mais pas impactées. Reste maintenant à chercher des aides pour soutenir la société dont les camions ont également été ravagés. 2 travailleurs sont concernés.

Feu de chaumes…

Après le gros incendie de mercredi à Villedômer, nouveau feu ce jeudi : cette fois 17ha brûlés à Vou dans le Lochois. Il a fallu 3h à 40 pompiers aidés d’agriculteurs pour éteindre les flammes dans les champs. 5 camions des secours ont été nécessaires. (Photos : SDIS37).

Une autre conséquence de la sécheresse…

Outre les difficultés pour les agriculteurs, ou les restrictions d’eau imposées aux particuliers, la société Naviloire basée à Rochecorbon ne peut plus faire voguer son grand bateau touristique car il n’y a même pas 45cm d’eau dans le fleuve à certains endroits de son parcours vers Vouvray et Saint-Pierre-des-Corps. Une première en 23 ans d’existence selon son exploitant qui craint évidemment un contrecoup économique, y compris pour les commerçants environnants.

Difficultés de circulation…

Vendredi 19 juillet Bison Futé voit orange pour les départs en vacances et déconseille vivement l’A10 en fin d’après-midi (à moins de partir tard dans la soirée). Samedi la journée sera rouge en direction du sud et de l’ouest, orange vers Paris. Là, c’est de 9h à 18h qu’il faudra surtout éviter de prendre la route pour ne pas se retrouver dans les bouchons, il risque d’y avoir pas mal d’attente aux péages de Monnaie et Sorigny, et jusqu’à Poitiers. Pour la journée de dimanche, ce sera vert chez nous, orange dans l’est.

Décalage de cérémonie…

Habituellement la Libération de Tours est célébrée le 1er septembre, date de fin d’occupation allemande en 1944. Cette année, le 1er septembre c’est le jour de la grande braderie… les célébrations ont donc été repoussées au 2 septembre à 18h30.