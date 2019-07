StorieTouraine, 17/07/19 : 100ha brûlés à Villedômer, dégradation de la qualité de l’air, la 2e grue installée Rue Nationale…

Et des stars des années 80 reviennent à Tours en 2020.

La StorieTouraine vous offre un résumé quotidien de l’actualité tourangelle actualisé dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi.

Nouveau feu de broussailles…

La sécheresse intense favorise les feux dans les champs et les bois. 100ha ont brûlé ce mercredi à Villedômer, à partir de la mi-journée. Les pompiers ont mobilisé 70 personnes, et ont eu pour principale mission de protéger les habitations environnantes. Il a fallu plus de 3h pour tout éteindre. Certains agriculteurs du secteur sont venus les ravitailler avec leurs citernes.

Par ailleurs vers 14h accident à Cravant-les-Coteaux, avec un homme de 55 ans gravement touché. Le choc a eu lieu sur la D8. Autre accident dans l'après-midi sur la D10 à Chemillé-sur-Indrois. Un homme de 17 ans a été héliporté vers le CHU Trousseau, dans un état jugé sérieux.

Un risque pour l’eau potable ?

L’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest publie une carte alarmante sur une concentration élevée de tritium dans l’eau, un produit radioactif. Selon elle, 6,4 millions de personnes sont exposées au risque d’une eau non potable en cas de problème dans les centrales nucléaires, dont 2 millions dans le Val de Loire, en particulier l’agglomération de Tours. Elle dénonce l’absence de préparation de l’Etat en cas de souci, qui ne dispose pas de plan de secours pour fournir de l’eau potable si l’eau ne l’est plus à cause de rejets radioactifs plus intenses.

D’ailleurs, après une première alerte publiée il y a quelques semaines par la même association, le parti EELV de la région Centre-Val de Loire saisit le préfet de région de mettre en place une cellule de suivi pour comprendre pourquoi le tritium est présent en si grande quantité dans l’eau de la Loire et de la Vienne.

Qualité de l’air…

Elle se dégrade ce mercredi en Centre-Val de Loire : indice 6/10, médiocre. Elle pourrait néanmoins s’améliorer jeudi. Les seuils d’alerte ne sont pas franchis.

La 2e grue est arrivée Rue Nationale…

L’engin va servir à la construction de l’hôtel Hilton 3 étoiles de 70 chambres annoncé côté est du projet Porte de Loire, dont l’inauguration est toujours programmée pour 2021 avec également un hôtel 4 étoiles de 100 chambres côté ouest dans un bâtiment jumeau de 4 étages avec tour de verre de 7 étages. Plus des commerces et des logements.

La mairie de Tours en profite pour annoncer le tirage au sort de Tourangelles et de Tourangeaux pour participer à « une conférence citoyenne » pour travailler sur le projet de construction d’un bâtiment jumeau de la bibliothèque centrale de Tours, en bord de Loire, près des Tanneurs. Leur mission : se prononcer sur les questions de circulation et de végétalisation de ce futur espace. Et c’est tout.

Nouveau cycle de conférence universitaire…

La fac de Tours annonce l’organisation d’un cycle Détours de Sciences sur le thème alimentation goût et santé les 8 et 9 novembre. Des conférences courtes (20 minutes) et des débats autour du climat et de l’alimentation, de la santé par l’alimentation ou de l’avenir de ce qu’on trouvera dans nos assiettes. L’ensemble aura lieu Salle Thélème, aux Tanneurs.

Reprise du CTHB…

Les handballeuses chambraisiennes recommencent l’entraînement en cette mi-juillet, en prélude de leur 3e saison dans l’élite nationale. Leur objectif reste une qualification en coupe d’Europe.

Age tendre attendu à Tours…

La tournée assurée par des vedettes des années 80 s’arrêtera au Vinci le 8 février 2020 avec Jeanne Manson, Les Forbans, Michèle Torr ou Herbert Léonard… La billetterie vient tout juste d’ouvrir. Deux séances sont prévues à 15h et à 20h.