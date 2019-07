L'immobilier plus cher à Tours, jusqu'à 4 000€ le m² près de la cathédrale

Avec des biens qui se font de plus en plus rares en centre-ville.

Selon SeLoger.com, l’un des leaders de l’immobilier en ligne, un bien ancien se vend en moyenne 2 421€ le m² à Tours, soit un tarif en hausse de 0,3% en lien – notamment – avec la proximité du train via la ligne TGV Paris-Tours-Bordeaux dont la deuxième branche est récemment entrée en service. Une situation qui fait que d’après les experts on manque désormais de biens en centre-ville, à proximité de la gare. De quoi faire grimper les prix (dans le neuf on est autour de 5 500€ le m², 4 000€ annoncés dans le futur quartier des Casernes).

Par quartier, on atteint 1 100€ le m² sur certains secteurs de Tours Sud, 4 000€ près de la cathédrale, autour de 3 000€ vers Place Plume et à Velpeau, 3 500€ aux Prébendes.

Les prix tourangeaux restent néanmoins inférieurs à la moyenne globale approchant 4 000€ le m². L’étude indique aussi que les délais de vente se réduisent (en moyenne 3 mois et demi), et les marges de négociation aussi.

Se basant sur un prix moyen avec frais de plus de 300 000€ pour un bien tourangeau SeLoger indique qu’il faut gagner autour de 5 000€ par mois pour acheter à Tours ! Autant dire beaucoup… Ou alors il faut s’éloigner. Chambray est à 2 246€ le m², 2 170€ pour Mettray, 2 077€ pour Joué-lès-Tours, 2 049€ pour Notre-Dame-d’Oé, 2 012€ à Parçay-Meslay.