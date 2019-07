StorieTouraine, 16/07/19 : déménagement de la clinique St Gatien, deux apprenties médaillées d’or, succès de la Loire à Vélo...

Et le retour sur le terrain des joueurs du FCOT.

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire. On la met à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mardi...

Faits divers...

Ce mardi les pompiers d’Indre-et-Loire signalent un feu de véranda à Courcelles-de-Touraine, un feu d’engin agricole qui s’est propagé à un champ aux Hermites et un accident de la route entre deux camions et une voiture avec un blessé léger sur la D48 qui dessert Pernay, Semblançay, Rouziers et Beaumont-la-Ronce.

Plus de clinique devant la cathédrale de Tours...

Ce mardi, la clinique Saint-Gatien de Tours a entamé son déménagement vers de nouveaux bâtiments construits au pôle Santé Alliance de Saint-Cyr-sur-Loire. Un projet à 45 millions d’euros avec plus de 350 lits, 25 salles d’opération ou encore un héliport. Le transfert des patients et des équipes de soin va durer 8 jours. En prévision de l’opération, l’établissement avait réduit son activité.



Désormais, il n’y aura plus de clinique privée dans le centre de Tours, mais seulement une à Saint-Cyr et l’autre à Chambray (le pôle Vinci). On ne sait pas encore précisément ce que deviendront les locaux de Saint-Gatien qui accueillaient les patients depuis le milieu des années 70.

Envies d’ailleurs...

Selon une étude d’HelloWork, 4 personnes sur 10 qui cherchent un emploi en Centre-Val de Loire s’intéressent aussi aux postes en dehors de la région. Ils regardent d’abord vers l’Île-de-France, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône Alpes car ce sont les régions limitrophes. Le territoire a aussi du mal à attirer des candidates et des candidats d’autres régions. 60% de ceux qui arrivent viennent de région parisienne, 6% des Pays de la Loire et d’Auvergne-Rhône Alpes.

Deux médaillées tourangelles...

Deux apprenties, récompensées d’une médaille d’or au concours national des meilleurs apprentis de France. Toutes deux élèves au Campus des Métiers de Joué-lès-Tours. Coraline LISCOT, 18 ans, a été récompensée en coiffure. Elle vient de terminer son CAP Coiffure au sein de l’entreprise Ikxis Coiffure à Monts. Autre médaille en tapisserie d’ameublement siège pour Romane BOURRY, apprentie en CAP Tapisserie depuis 2 ans dans l’atelier de la tapissière Béatrice Chaligné à Nuaillé (49).. Elle est âgée de 19 ans et vient d’une terminale générale à l’origine.

Dimanches à Vélo...

On annonçait il y a quelques jours que Tours Métropole envisageait de rendre le centre de Tours piétonnier tous les dimanches du mois d’août, pour favoriser les circulations douces. Finalement, l’adjoint au maire de Tours en charge du dossier nous indique que ce sera seulement le dernier dimanche d’août (le 25) car l’opération serait trop compliquée à mettre en place... Elle pourrait par la suite être reconduite les derniers dimanches de chaque mois.

Du monde sur la Loire à Vélo...

De janvier à juin, les différents compteurs de la Loire à Vélo ont vu leurs statistiques progresser de 4%, soit 18 000 passages en moyenne en 6 mois dans le Loiret, le Loir-et-Cher, la Touraine ou la Loire Atlantique. A Savonnières c’est même 38 000 passages, le chiffre le plus élevé devant le compteur de Montlouis (33 000). Pour les touristes ou si vous êtes en manque d’idées de balades depuis Tours, l’Accueil Vélo Rando devient aussi une base courue avec 15 000 visites cette année, deux fois plus que l’an dernier. Il est situé Boulevard Heurteloup et ouvert 7 jours sur 7.

Le FCOT débute sa préparation...

Alors que le Tours FC vient d’être rétrogradé en N3, le club de Ballan-Miré / Savonnières qui évolue aussi à ce niveau prépare son année avec quelques belles affiches de matchs amicaux. Le FCOT qui reprend l’entraînement cette semaine recevra ainsi Romorantin dès le 26 juillet puis Le Mans le 31, Niort le 3 août, Saumur le 7 et Alençon le 10.