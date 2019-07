Rétrogadation du Tours FC confirmée en National 3, le club veut contre-attaquer

Son président souhaite déposer un recours.

La DNCG persiste et signe : dès le 11 juillet, le gendarme financier du foot français confirmait une décision annoncée quelques jours plus tôt... Au regard des comptes du Tours Football Club, il n’autorise pas son maintien en National 2 mais lui impose une rétrogradation en National 3, soit la 5e division. Double peine pour une équipe déjà reléguée de Ligue 2 en National 1 en 2018, puis en National 2 en 2019 après deux saisons ratées de bout en bout.



Le TFC n’aurait donc pas les épaules pour assurer une saison stable sur le plan financier, disent les instances du football français. Et ce malgré des documents réclamés et apportés par le président Jean-Marc Ettori.



Ce dernier espérait un retournement de situation pendant le week-end après une nouvelle demande de pièces justificatives. Raté. Et il s’en offusque dans un communiqué publié sur le site du club : « le Tours F.C. conteste fermement les accusations portées contre lui dans la décision du 15 juillet. Pour tenter de justifier sa décision de relégation, la DNCG remet en cause, dans sa décision, l'authenticité des documents d'abandons de créance consentis par son actionnaire et dirigeant afin d'assurer la pérennité financière du club jusqu'au terme de la saison sportive. Ces accusations, d'une extrême gravité, sont fausses et contredites par les faits, puisque ces engagements avaient été intégrés dans le budget prévisionnel. »



Jean-Marc Ettori précise qu’il s’est engagé à maintenir une stabilité financière sur ses fonds personnels et évoque une décision qui n’est pas fondée sur l’équité sportive : « Le Tours F.C. examine toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes afin de faire valoir ses droits et rétablir la vérité » conclut le texte. Notamment la possibilité de saisir le Comité National Olympique et Sportif Français. Mais plus le temps passe, plus les chances de repêchage semblent minces à quelques semaines du début des championnats.