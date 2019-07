Palais des Sports et Piscine du Lac : 2 abris à vélos tout neufs pour l’été

Et ils sont sécurisés.

Dès qu’il fait chaud, le nombre d’entrées bondit au Centre Aquatique du Lac de Tours, près des Fontaines et de la Bergeonnerie. Des centaines et des centaines de personnes pour profiter des bassins, ou de l’espace extérieur afin de bronzer dans l’herbe. Une partie utilise la voiture, une autre le bus. Et puis il y a les cyclistes. Souvent beaucoup de cyclistes. Sauf que comme partout à Tours, « on a une problématique importante de vols de vélos ici » explique l’adjoint au maire Yves Massot, en charge des questions de mobilité. Gênant.

Pour remédier – en partie – au problème, Tours Métropole vient d’installer un abri sécurisé pour enfermer 28 vélos le temps de la baignade, et en garer dix autres à l’extérieur.

C’est exactement le même modèle que celui que l’on trouve à la gare de Saint-Pierre-des-Corps… Deux solutions pour l’utiliser : passer sa carte d’abonnement Fil Bleu sur la borne située près de la porte (dans ce cas c’est gratuit) ou souscrire un abonnement à 15€ par an. Une réflexion a été lancée pour faciliter l’accès aux usagers et usagères possédant un badge Liberté, car pour l’instant leur seule solution est de payer en plus pour l’abonnement.

Inauguré officiellement ce lundi mais en service depuis quelques jours, l’abri vélo du Centre Aquatique du Lac a coûté 150 000€ (financés par l’agglo et le Conseil Régional). On en trouve un autre tout aussi récent près du Palais des Sports, dans le quartier du Sanitas. A la différence de l’équipement de la gare de Saint-Pierre, on n’y trouve pas de casiers, leur installation n’ayant pas été jugée nécessaire par Tours Métropole.

D’autres projets de parcs à vélos sécurisés sont en cours, dans le quartier Velpeau ou Place de la Liberté. De quoi étendre le réseau actuel réparti le long de la ligne de tram ou de la ligne de bus N°2 (Rotière à Joué, Beffroi, Marne, Vaucanson…). En attendant de solutionner LE gros problème tourangeau pour le confort des cyclistes : un stationnement sécurisé de grande ampleur à la gare de Tours. Utile car 7% des déplacements domicile-travail se font à vélo, pour 40 000 déplacements quotidiens en pédalant. L’objectif est d’atteindre 9% d’ici 2023.

Et on rappelle que si vous n’avez pas de vélo il est possible de louer un Vélociti pour 3€ ou 5€ par mois auprès de l’Accueil Vélo Rando situé Boulevard Heurteloup, face à l’Office du Tourisme. Il est ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h.

Olivier Collet