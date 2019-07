StorieTouraine, 15/07/19 : la nouvelle fête des supporters algériens, grève à la sécurité sociale à Tours, des oiseaux de Francueil en direct sur YouTube…

Et la disparition d’un monument du basket tourangeau.

La StorieTouraine c’est un résumé quotidien de l’info en Indre-et-Loire, mis à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce lundi.

Fête Place Jean Jaurès…

Il y avait du monde dans le centre de Tours dimanche soir, pas seulement pour le feu d’artifice du 14 juillet. La Place Jean Jaurès a un temps été fermée vu l’afflux de supporters de l’équipe algérienne de football qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Quelques centaines de supporters ont paradé dans les rues. A priori sans incident contrairement à jeudi 11 juillet où il y avait eu une interpellation ou par rapport aux dégradations dans d’autres villes comme Paris et Marseille. Le prochain match des Algériens est prévu vendredi soir.

Le franc-parler de la préfète d’Indre-et-Loire…

L’association la Cimade dénonce ce lundi l’expulsion d’un homme placé en centre de rétention à Rennes vers la Centrafrique, sans attendre un recours déposé pour obtenir une demande d’asile. Corinne Orzeshowski – préfète d’Indre-et-Loire – a assumé sur son compte Twitter en indiquant qu’il avait un lourd passé judiciaire, dont des violences faites aux femmes. Elle dit donc avoir pris cette décision « sans état d’âme ».

Mouvement de colère à la sécurité sociale…

Des agents de la CPAM du Champ Girault ont manifesté ce lundi, pour dénoncer un manque de personnel et l’agressivité de plus en plus fréquente de certaines personnes pouvant être excédées par le temps d’attente au guichet. Des débrayages sont prévus tous les jours de 10h05 à 11h dès ce jeudi 18 juillet, date où une réunion est également programmée avec la direction. 7 postes seraient nécessaires pour atteindre 10 personnes derrière les guichets.

Disparition d’une figure du basket tourangeau…

Ray Reynolds est mort ce week-end. Le basketteur américain avait joué à Tours, à l’époque de l’ASPO, quand la ville faisait partie des pontes du basket français. Le club avait ainsi décroché le titre de champion de France en 1976. Son coéquipier Dewitt, autre américain qui a joué sur les bords de Loire, est pour sa part décédé en 2009.

Un Tourangeau brille à la télé…

Le trentenaire Charles Brunet, connu pour sa pratique du Parkour, a brillé vendredi dans l’émission Ninja Warrior de TF1. Il a réussi le difficile parcours d’obstacles de ce jeu et s’est donc qualifié pour la finale en remportant au passage la somme de 5 000€. Originaire de Chambray, il passera de nouveau à l’écran le 2 août.

Instant mignon…

La Ligue de Protection des Oiseaux d’Indre-et-Loire a glissé une caméra dans un refuge pour mésanges à Francueil, près de Bléré. Sur YouTube on peut observer les oiseaux en direct en train d’élever les petits oisillons. Regardez :