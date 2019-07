Testé pour vous : un feu d'artifice vu du haut de la Tour Charlemagne à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Voir un feu d'artifice des bords de Loire, c'est bien. Et en haut d'une tour de 56m, ce n'est pas mal non plus. Ce week-end, l'Office du Tourisme de Tours organisait deux soirées assez inhabituelles en haut de la Tour Charlemagne : des apéros à l'heure du feu d'artifice, pour apprécier le spectacle pyrotechnique avec une vue à 360° sur la ville et la Loire.

L'événement est organisé dans le cadre d'un cycle d'apéros Prestige, débuté le 21 juin avec la présence d'une djette pour la Fête de la Musique. A l'occasion de la Fête Nationale, deux autres soirées avaient été programmées : 13 et 14 juillet pour les feux d'artifice de La Riche/Saint-Cyr-sur-Loire (le samedi) et de Tours (le dimanche).

Des soirées intimistes car, raisons de sécurité obligent, le monument autrefois accolé à la grande collégiale Saint-Martin ne peut accueillir qu'une grosse quinzaine de personnes, guide compris. Et il faut aimer grimper dans les hautes marches de l'édifice pour atteindre son sommet. Une ascension progressive, car doublée d'une visite guidée.

Puis c'est l'arrivée sur la terrasse, avec le coucher de soleil sur Tours, et le fameux apéro avec ses découvertes de verrines et de douceurs. Avant que les fusées ne s'élèvent dans le ciel.

En dehors de ces soirées exceptionnelles à guetter pour les réserver bien en amont (c'est vite complet !), l'Office du Tourisme organise chaque vendredi de l'été des apéros en haut de la Tour Charlemagne (20€) ou des visites guidées classiques les mardis et samedis (prix d'entrée de 3 à 6€). Dans un autre style, il existe la manifestation 7 Vins, 7 Jardins dont c'est la 3e édition. A chaque fois, rencontre avec un spécialiste du vin, un vigneron et des produits locaux du Val de Loire dans un cadre de verdure... par exemple au Jardin Mirabeau ce samedi 20 juillet, au Square Sourdillon le 3 août (19€), ou au Jardin Botanique le 31 août (34€ avec un déjeuner). Réservations sur le site de l'Office du Tourisme.

Les photos du feu d'artifice du 13 juillet depuis la Tour Charlemagne, par Laurent Depeigne :