Un 2e basketteur étranger recruté par Tours

Il vient renforcer le staff de l'UTBM.

Pas une semaine sans annonce en ce moment à l'UTBM qui a profité de la Fête Nationale ce dimanche pour rendre public une nouvelle arrivée dans son effectif : Jordan Hicks.

A l'aube de sa 2e saison en Nationale 1, Tours ambitionne de jouer les premiers rôles et se félicite d'avoir la possibilité de recruter deux joueurs de nationalité étrangère cette saison.

Jordan Hicks est un Américain de 28 ans. "Même s’il n’a jamais évolué en Nationale 1, Jordan n’est pas un inconnu sur l’hexagone puisqu’il a évolué déjà plusieurs saisons en Nationale 2 (Rennes – Cherbourg) et s’est illustré en terminant dans le haut des Top Scoreurs du championnat avec une moyenne proche des 20 points / matchs" explique le club.

"Depuis 2 saisons, l’ailier US de 2m01 fait le bonheur du club luxembourgeois de Esch en culminant à près de 20 points, 7 rebonds et 3 passes. Mais avant cela, c’est l’adresse aux tirs à trois points (40 et 46% à 3 points les deux dernières années) qui a séduit le staff tourangeau" poursuit le manager de l'UTBM Romain Regnard.

Jordan Hicks dispose par ailleurs d'une double nationalité : américaine et nigériane. "Son retour en France sera l’occasion pour lui de prouver qu’il peut s’imposer en Nationale 1 et potentiellement prétendre à plus haut. Son esprit d’équipe, son sens du travail et son expérience française (Jordan parlant le français) seront également des atouts supplémentaires pour la réussite du projet" conclut le club.