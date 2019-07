Un incendie et 8 évacuations ce dimanche à Tours

Et un feu de végétation samedi en fin de journée.

L'alerte a été donnée dimanche 14 juillet vers 6h : les pompiers sont intervenus pour un feu dans la rue George Sand de Tours, à proximité de la Place Jean Jaurès. En fait une toiture en flammes au N°53.

Trois lances à incendie ont été nécessaires pour tout éteindre. Le feu s'est propagé aux combles du bâtiment, en faisant quelques dégâts : 20m² sont détruits.

8 personnes ont été évacuées le temps de l'intervention qui a duré une bonne heure. On ne déplore pas de blessés. Et à priori pas de relogement nécessaire. On ignore l'origine du sinistre.

Samedi, autre incendie, cette fois sur la commune d'Avrillé-les-Ponceaux, pas loin de Bourgueil. 10 hectares de végétation sont partis en fumée à la hauteur de la D71. Une cinquantaine de pompiers de différentes casernes se sont rendus sur les lieux à partir de 19h pour éteindre la végétation.

Des incendies de ce type se multiplient ces derniers jours, favorisés par la sécheresse grandissante en Indre-et-Loire.