TOURS : Ce qu’il faut savoir avant le feu d’artifice du 14 juillet

Quelques perturbations en ville ce dimanche.

Tours célèbre la Fête Nationale ce dimanche, avec un programme assez chargé. Pour débuter : un défilé militaire en centre-ville. Départ à 19h Place Jean Jaurès. Place de la Résistance, des animations dès 18h30 (danse puis maquillage et fabrication de cocardes tricolores). A 21h, un concert de Musidea, à 22h distribution de lampions, et dès 23h30 le DJ set traditionnel de DJ Kéké.

Le feu d’artifice de 21 minutes sur le thème de la Grande Parade débutera lui à 23h. Il sera tiré depuis l’Île Simon, avec plusieurs points de vue : les ponts (Wilson, Napoléon, Mirabeau, Pont de Fil), la guinguette ou Tours-sur-Plage. Certains pourront le voir depuis la bibliothèque de la fac des Tanneurs ou le haut de la Tour Charlemagne. Peu importe l'endroit car il n'y aura pas de musique. Les défenseurs des oiseaux se sont tout de même inquiétés du bruit des pétards qui pourraient faire fuir les sternes à proximité et mettre en danger la reproduction s'ils abandonnent les oeufs.

Toutes ces festivités vont entraîner des perturbations en centre-ville. La préfecture a décidé de prévoir un dispositif de sécurité conséquent compte tenu du risque d’attentat. Un périmètre sera interdit à la circulation sur les bords de Loire et dans les rues environnantes. En particulier autour de la Place Choiseul et de la Place Anatole France. Le Pont Wilson sera fermé. Dès 22h, le tram ne circulera pas entre la gare de Tours et Place Choiseul mais la ligne A reprendra dès la fin du feu d’artifice avec une rame toutes les 15 minutes pour vous ramener à Tours Nord ou Tours Sud.

La ligne de bus N°4 est par ailleurs déviée par Jean Jaurès en fin de soirée mais circule.

Au moment du défilé militaire, c’est la Place Jean Jaurès qui sera coupée mais aussi les boulevards entre la gare et la Rue Marceau. Plusieurs lignes de bus seront déviées (2, 3, 5...), la liste est ici. La circulation reprendra une fois le cérémonial officiel achevé. Notez enfin que pas mal de barrières ont été installées en bord de Loire. Et que le stationnement ne sera pas possible Place de la Résistance pour installer la scène.

Et puis comme chaque année la préfecture d'Indre-et-Loire a pris un arrêté réglementant la vente et l'utilisation de pétards et autres matériels festifs.