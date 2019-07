Le Tours FC en N2 ou N3 ? Finalement on devrait savoir ça lundi

Tout n’est pas encore tranché.

Un rebondissement de plus. Un petit espoir aussi… Jeudi on apprenait via la DNCG que le Tours Football Club était vraiment rétrogradé en National 3 après examen de ses comptes par le gendarme financier du foot français. Malgré l’appel du président Jean-Marc Ettori et la présentation de nouvelles pièces, la situation économique du club ne semblait pas convaincre les instances nationales de le laisser évoluer en N2. Gros coup dur pour le TFC renvoyé en 5e division à peine plus d’un an après sa descente de Ligue 2 en National. Perdre le statut pro et descendre aussi bas en quelques semaines, ça fait beaucoup.

Mais voilà que ce samedi on apprend – via la NR – que la décision de la DNCG n’était pas aussi définitive qu’elle en a l’air. Elle aurait finalement mis son jugement en délibéré à la journée de lundi 15 juillet, le temps de réfléchir sur les garanties apportées par Jean-Marc Ettori qui semble s’accrocher à l’équipe malgré tous ces déboires, 6 ans après en avoir pris le contrôle.

L’instance ayant apparemment demandé des documents supplémentaires avant de se prononcer définitivement, on peut supposer qu’un maintien du TFC en National 2 n’est pas à exclure. Et même si ce niveau est bien inférieur à celui que l’on peut attendre de l’équipe vitrine du foot en Indre-et-Loire, ça reste tout de même moins délicat que l’étage inférieur au contact de clubs aux ambitions plus modestes tels que Saint-Cyr, le FCOT, Montlouis ou Avoine.

Attendons donc lundi pour voir ce qu’il peut en advenir. Sachant que si Tours se voit vraiment expédié en N3 il lui restera la possibilité d’un recours devant d’autres instances comme le Comité National Olympique et Sportif Français.

Tout ce feuilleton n’aide en tout cas pas le club à préparer sereinement sa saison. L’entraînement a repris jeudi, et un premier match amical est prévu mardi à 18h contre Romorantin (N2), sur le terrain de Nouan-le-Fuzelier dans le Loir-et-Cher.