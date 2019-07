StorieTouraine, 13/07/19 : trafic chargé et accident sur l’A10, feu de cave avec 34 évacuations au Sanitas, fermeture de la piscine de Saint-Cyr-sur-Loire…

Et le nouveau camion de la Croix Rouge tourangelle.

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’info du département. On la met à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce samedi :

Début des horaires d'été de Fil Bleu...

Depuis ce samedi il y a moins de bus et de trams à Tours et dans l'agglo. Fil Bleu a lancé ses horaires d'été jusqu'au 25 août. Pensez donc à vérifier les passages des bus et du tram.

Accident à Nouans-les-Fontaines...

Deux véhicules se sont percutés à l'intersection de la D81 et de la D12 ce samedi matin à Nouans-les-Fontaines, près de la frontière Touraine/Indre, près de Montrésor. Le bilan est conséquent : 4 blessés dont une personne gravement touchée et transportée à l'hôpital par hélicoptère. Les 3 autres personnes sont plus légèrement blessées. Une enquête devra déterminer l'origine du choc.

Départs en vacances…

3h25 au lieu de 2h30 ce samedi matin à 9h : faire St Arnoult-Poitiers via Tours est bien plus long que d’habitude sur l’A10. Comme prévu le trafic est chargé pour les départs en vacances, Bison Futé ayant classé la journée orange dans les deux sens. La traversée de l’Indre-et-Loire s’annonce dense voire difficile jusqu’en fin d’après-midi en direction du sud, mais aussi vers Orléans, en particulier en début d’après-midi.

En début de journée, un accident au kilomètre 252 a par ailleurs perturbé encore un peu plus le trafic entre Ste Maure et Poitiers. Vinci Autoroutes déconseillait même de quitter l’A10 à Ste Maure pour la reprendre plus loin à Châtellerault.

Accident à Vallères…

Un jeune de 23 ans a été blessé dans la nuit de vendredi à samedi sur la commune de Vallères près de Villandry. Le conducteur de la voiture dans laquelle il se trouvait avec d’autres jeunes d’une vingtaine d’années a percuté une clôture. Touché à la jambe, il a été transporté à Trousseau ainsi que deux autres passagers mais juste pour des contrôles.

Evacuations au Sanitas…

Vendredi après-midi, un feu s’est déclaré dans une cave du quartier du Sanitas, près de la Maison de la réussite et de l’ancien collège Pasteur Rue Maurice Bedel. 34 personnes ont été temporairement évacuées. Une vingtaine de pompiers se sont rendus sur place. Certaines personnes ont été relogées car la fumée avait envahi leur appartement.

Pas de plouf à St Cyr…

La piscine est fermée jusqu’au début de semaine à cause de légionelle dans les douches, une bactérie qui peut poser des problèmes de santé conséquents. Les bassins ne sont pas concernés. Des opérations et analyses sont en cours pour identifier le problème et le régler au plus vite.

Une épicerie sociale innovante…

La Croix Rouge tourangelle dispose désormais d’une épicerie sociale sur roues : un camion qui peut distribuer de l’aide alimentaire en commune rurale, alors qu’habituellement les sites de distribution pour les plus démunis sont en zone urbaine. Une trentaine d’autres départements disposent d’un camion similaire. Les communes desservies sont les suivantes : Luynes, St-Etienne-de-Chigny, La-Membrolle-sur-Choisille, Mettray, Fondettes et Saint-Cyr-sur-Loire. Pour l’instant une cinquantaine de bénéficiaires ont été identifiés. Le camion passe auprès des familles concernées deux fois par mois, en attendant une montée en puissance des tournées avec une extension de la zone desservie.