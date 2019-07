StorieTouraine, 12/07/19 : un supporter algérien trop enthousiaste Place Jean Jaurès, un ministre à Amboise, 6 soirées pour regarder la Lune…

Et un candidat tourangeau dans « Ninja Warrior » sur TF1.

Voici l'édition de ce vendredi :

Un fêtard qui va un peu trop loin…

Jeudi soir, l’Algérie s’est qualifiée en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations en éliminant la Côte d’Ivoire. A Tours, environ 800 supporters ont fêté ça dans les rues, il y a eu pas mal de klaxons, des mouvements de joie ou centre-ville ou dans les quartiers. Pas de drame comme à Montpellier où une femme est mort après un accident mais tout de même une interpellation… celle d’un jeune qui a voulu remplacer le drapeau français par le drapeau algérien sur la façade de l’Hôtel de Ville. Il s’agit d’un jeune de 15 ans.

Le ministre des affaires étrangères en Touraine…

Nous vous l’annoncions en début de semaine et c’est confirmé : Jean-Yves Le Drian passe une partie de la journée en Touraine ce vendredi. Plus précisément à Amboise, pour inaugurer un buste en mémoire de Léonard de Vinci 500 ans après sa mort. C’est la 2e fois que la ville reçoit de hauts diplomates après la visite du président français et de son homologue italien le 2 mai.

Inauguration…

Ce samedi, La Riche inaugure le réaménagement de la Roue de St Genouph. Elle est terminée après de longs mois de travaux. « En concertation avec les habitants, les aménagements ont permis la création d'un « Chaucidou » ou « chaussée à voie centrale banalisée » avec un double-sens et une bande cyclable de chaque côté, où la largeur est faible, ce qui oblige deux véhicules qui se croisent à ralentir. Une expérimentation pour améliorer la cohabitation entre cycles et automobiles et faire baisser la vitesse de circulation des véhicules sur cette route » indique la ville.

Regarde la Lune !

50 ans après le 1er pas d’un homme sur la Lune, soirées astronomie ce vendredi et ce samedi à Tours et en Indre-et-Loire… Rendez-vous ce 12 juillet de 19h à 23h Place Choiseul à Tours, à l’Etang du Louroux, le Jardin St Louis de Loches, le Parc de Loisirs de Descartes, le parking d’Auchan à St Avertin, l’Observatoire de Tauxigny. C’est gratuit, et vous serez accompagnés par des spécialistes.

Un Tourangeau sur TF1…

A 32 ans Charles Brunet participe ce vendredi soir à l’émission Ninja Warrior de TF1, un parcours d’obstacles particulièrement difficile. C’est la 4e saison de ce jeu. Charles Brunet on le connait bien : c’est un pro du Parkour, qui s’est illustré avec Gravité Zéro. Donc il est très à l’aise dès qu’il s’agit de sauter, jumper ou autre. Il passera à l’écran dès l’émission de ce 12 juillet.