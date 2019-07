Terres du Son, Fête du Rosé, tournoi de foot… 5 événements immanquables ce week-end en Indre-et-Loire

Et un film en plein air gratuit à Joué-lès-Tours.

Samedi soir et dimanche soir on aura des feux d’artifice partout en Indre-et-Loire : cool ! (Et vous avez une liste non exhaustive par ici). Mais avant la tombée de la nuit, on fait quoi ? Voici quelques propositions…

L’incontournable :

Le festival Terres du Son et sa 15e édition au Domaine de Candé à Monts. On a déjà parlé de la prog’ de l’espace payant (Angèle, Metronomy, Clara Luciani, Gringe, Thérapie Taxi…) mais il ne faut pas oublier le village gratuit avec ses stands gourmands souvent avec de la nourriture locale, des concerts de groupes de la région toute la journée, plein d’animations pour les enfants, une super vue sur la vallée de l’Indre… Le programme complet sur le site de Terres du Son.

La plus arrosée :

Il va encore faire chaud ce week-end, donc le rosé frais peut faire du bien tant qu’il est consommé avec modération. Les vignerons de Bourgueil qui produisent 4% de rosés (et beaucoup de rouge) feront découvrir leurs millésimes 2018 ce samedi soit 25 références, le tout à la Maison des Vins de Langeais près du Château. Avec gourmandises salées et musique.

La plus sportive :

Ce vendredi le Joué-lès-Tours Football Club Touraine co-organise avec la Ville les instances fédérales du football (District d'Indre-et-Loire et la Ligue du Centre Val de Loire de Football) au stade Jean-Bouin. Au programme dès 14h30 des tournois amicaux pour les 8 ans à 15 ans, une action de sensibilisation au Cécifoot (football pour les mal-voyants), des ateliers culturels en lien avec des animateurs municipaux et associatifs...

Et le soir projection du film "La légende de Manolo" en plein air. Vente de petite restauration et crêpes sur place.

La plus aquatique :

A Luynes, la piscine Les Thermes fête son 1er anniversaire toute la journée de samedi avec un concert du groupe Toukan Toukan au bord de l’eau de 15h à 16h puis « Pool Party ».

La plus culturelle :

Direction la résidence des Deux-Îles de Montbazon pour l’édition 2019 du Dôme Festival. Le dôme festival 2019 accueille en résidence et produit 15 artistes & cinéastes ainsi que plusieurs programmes partenaires. Le programme 2019 est ici.