StorieTouraine, 11/07/19 : taux de réussite en baisse pour le brevet, week-end chargé sur les routes, un feu d’artifice dangereux pour les oiseaux…

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’info du département sur une seule page, avec mise à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi.

Trafic…

Nouveau week-end de départs en vacances et nouveaux bouchons en vue en Indre-et-Loire… Bison Futé voit orange vendredi et samedi dans le sens des départs. Ce vendredi évitez de circuler entre 16h et 20h, en particulier sur l’A10 vers Bordeaux. Difficultés à prévoir samedi en matinée, toujours en direction du sud. Surtout aux péages de Monnaie et Sorigny. Mais aussi dans la traversée de Tours.

La Touraine championne du brevet…

86,6% de réussite à l’examen cette année selon les chiffres publiés par le rectorat. Le département obtient le meilleur taux de la région Centre-Val de Loire avec en moyenne 85,1% d’admis. On totalise 1 376 mentions Très Bien tourangelles, 1 472 mentions Bien, 1 527 mentions Assez Bien.

On retiendra que le taux d’admis est néanmoins en baisse par rapport à 2018 : -1,1%. Au total cela représente 6 118 diplômé.e.s en Touraine.

Les pompiers grévistes à la préfecture…

Mobilisés tout l’été pour plus de moyens, une augmentation de leur prime de risques ou des recrutements supplémentaires de pompiers professionnels, la CFTC et Avenir Secours ont été reçus en préfecture cette semaine à Tours, pour faire entendre leurs revendications. Ils ont reçu l’assurance qu’elles seraient transmises plus haut et poursuivent leur mouvement. Les interventions restent assurés mais pas des personnels qui indiquent sur leur tenue ou leur camion qu’ils sont en grève.

Bilan de santé de l’économie régionale…

Selon l’INSEE, le taux de chômage était de 8,2% fin mars en Centre-Val de Loire, en baisse de 0,1 point par rapport à décembre, avec un nombre de demandeurs d’emploi stable. 5 000 entreprises ont été créées en trois mois (un chiffre en hausse de 7,8%) mais dans le même temps les défaillances de sociétés a progressé de 4,9%, beaucoup plus que dans le reste du pays. Quant au secteur touristique, il marque le pas : -3,1% de nuitées dans les hôtels par rapport à janvier-mars 2018 avec moins d’un million de lits occupés. Les Français ont particulièrement déserté (-4,2%). Cela dit le printemps et l’été pourraient faire remonter ces chiffres notamment grâce aux 500 ans de la Renaissance.

Vente aux enchères…

Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire a choisi les associations qui bénéficieront de la vente aux enchères de ses vieux meubles ou de sa vaisselle. Des associations déjà des très connues : les Restos du Cœur, la Croix Rouge et Entraide et Solidarités. Elles recevront les chèques vendredi 19 juillet, pour un total de 12 773€.

Recherche de bénévoles…

Le 28 septembre Handicap International montera une pyramide de chaussures Boulevard Heurteloup à Tours, pour dénoncer les ravages de la guerre dans de nombreux pays et récolter des fonds en faveur de ses actions. L’association cherche des bénévoles pour cet événement. Contact : 06 52 39 19 02.

Les subventions de la région…

Cette semaine, la région Centre-Val de Loire a acté des financements pour la Touraine à hauteur de 6 281 000€. Parmi eux :

Création d’un nouveau magasin de producteurs locaux de l’enseigne La Charrette à Truyes (31 700€)

Soutien pour le lancement d’une épicerie coopérative La Chariotte de Bueil-en-Touraine (72 312€)

Restauration de l’église de Sepmes (20 721€) et Bossay-sur-Claise (71 713€)

61 878€ pour de la géothermie au groupe scolaire Paul-Louis Courier de Cinq-Mars-la-Pile

Création de 2 meublés touristiques troglodytes à Nazelles-Négron (20 000€)

Les dangers du feu d’artifice de Tours…

La Ligue de Protection des Oiseaux s’inquiète du spectacle pyrotechnique tiré sur la Loire dimanche soir pour le 14 juillet. Elle craint pour les sternes qui nichent à proximité : le bruit pourrait les effrayer et certains œufs se retrouver abandonnés. Alors même que l’espèce est protégée. Une alerte qui n’a pas entraîné de réaction particulière des autorités. Le show sera donc maintenu, comme chaque année.

Retour du tournoi de tennis de Joué en 2020 ?

Le club jocondien est en difficulté financière au point de devoir annuler le tournoi féminin qu’il organise chaque année en octobre. Pas d’édition 2019 mais une possible édition de l’Engie Open en 2020 car les dates de l’événement ont été bookées auprès de la fédération internationale de tennis, ce qui signifie que les joueuses pourront le prévoit dans leur calendrier de compétitions. Restera tout de même à redresser la situation du club d’ici là et à trouver des partenaires financiers pour assurer le tournoi.