TOURS : Un feu d'artifice du 14 juillet présenté comme un défilé de mode

Le ciel s'illuminera dimanche à 23h.

C'est le plus grand feu d'artifice du département pour la Fête Nationale : le spectacle pyrotechnique de Tours, tiré depuis l'Île Simon. Après Joué-lès-Tours (samedi soir au Lac des Bretonnières) ou le duo La Riche/Saint-Cyr (également samedi, depuis les bords de Loire) il illuminera le ciel de la capitale du département dimanche 14 juillet dès 23h. A voir depuis le Pont Wilson, le Pont de Fil, la guinguette, Tours sur Plage, le Pont Napoléon ou - pour quelques chanceuses et chanceux - le toit de la Tour Charlemagne qui organise un apéro spécial pour l'occasion (déjà complet).

Préparé par l'entreprise JCO, ce feu d'artifice d'une vingtaine de minutes pourra s'apprécier de partout de la même manière car non sonorisé. Son thème : La Grande Parade, soit un défilé promis comme "monumental", " en forme de défilé de mode monumental inspiré de nos créations les plus originales" indique l'entreprise avec quelques promesses comme "une pluie d'or", "des cascades de filaments légers et colorés", "des fresques mosaïques", "une pluie de cocotiers argent", des trêfles, des paillons, des coeurs et un bouquet final de plus de 2 minutes avec surprise patriotique.

L'ensemble du show va durer 21 minutes.

En raison de l'affluence, quelques perturbations à prévoir pour les transports. De 21h57 jusqu'à 23h50, la circulation du Tram A est interrompue entre les stations Place Choiseul et Gare de Tours. Les tramways circulent toutes les 15 minutes au nord : de Vaucanson à Place Choiseul ; au sud de Gare de Tours à Lycée J. Monnet. De 21h00 jusqu'à fin de service, la ligne 4 est déviée dans les deux sens de circulation. Les arrêts Ursulines, Quai Malraux, Château de Tours, Voltaire, Porte de Loire, Fac des Tanneurs, Dames Blanches et Boyer ne sont pas desservis.

Plus tôt dans la soirée, la ville prévoit comme toujours un défilé militaire en centre-ville. Départ à 19h Place Jean Jaurès.

Place de la Résistance, des animations dès 18h30 (danse puis maquillage et fabrication de cocardes tricolores). A 21h, un concert de Musidea, à 22h distribution de lampions, et dès 23h30 le DJ set traditionnel de DJ Kéké.

D'autres feux d'artifice en Indre-et-Loire :

Samedi 13 juillet :



Athée-sur-Cher, Bréhémont, Chambray-lès-Tours, Esvres-sur-Indre, L'Ile-Bouchard, La Ville-aux-Dames, Langeais, Luynes, Monnaie, Montbazon, Montrésor, Notre-Dame-d’Oé, Nouzilly, Pont-de-Ruan, Rochecorbon, Saint-Cyr-sur-Loire/La Riche, Saint-Maure-de-Touraine, Sorigny, Vouvray...

Dimanche 14 juillet :

Amboise, Artannes-sur-Indre, Ballan-Miré, Chinon, Cinq-Mars-la-Pile, Descartes, Hommes, Montlouis-sur-Loire, Monts, Neuillé-Pont-Pierre, Rivarennes, Savonnières, Semblançay, Vernou-sur-Brenne...